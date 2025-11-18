"Vota por mi hijo": así es la nueva estafa de la que advierte la Policía Nacional

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional ha alertado sobre la nueva estafa "Vota por mi hijo", en el que las víctimas reciben un mensaje a través de WhatsApp que proviene de un contacto conocido, de amigos o familiares.

En este mensaje se pide ayuda al destinatario para que vote por su hijo en un concurso. Sin embargo, el mensaje ha sido enviado desde una cuenta de WhatsApp previamente hackeada.

El mensaje viene acompañado de un link para registrar el supuesto voto. Una vez dentro, se pide a la víctima que registre su número de teléfono e introduzca un código de verificación para validar el voto.

Sin embargo, se trata del código de verificación de seis dígitos de tu propia cuenta de WhatsApp, el mismo código que necesita el ciberdelincuente para abrir la cuenta en otro dispositivo.

Una vez tienen acceso a tu cuenta, los ciberdelincuentes comienzan a enviar este mismo mensaje a tus contactos, pidiendo en algunos casos dinero a tu nombre de forma urgente.

Como en todas las estafas, los ciberdelincuentes apelan a la confianza o emotividad para captar la atención de la víctima. Es por ello por lo que cada vez es más fácil caer en ellas. Este tipo de estafas suponen una pérdida total del control de la cuenta de WhatsApp que utilizan para cometer fraudes.

Para evitar caer en la trampa, es recomendable desconfiar, evitar pinchar en enlaces, activar la verificación en dos pasos y nunca compartir códigos de verificación.

Desde el centro de ayuda de WhatsApp recomiendan bloquear y reportar los contactos sospechosos. Pero si ya hemos sido víctimas del fraude, siempre conviene contactar con el banco en caso de que exista pérdida económica y denunciar.