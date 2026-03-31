WindowSwap, la curiosa web que te permite mirar a través de ventanas ajenas

Durante la pandemia nos vimos obligados a confinarlos dentro de nuestras casas. Es por ello que durante este tiempo se pusieron en marcha proyectos como WindowSwap, la cual nos permitía echar un ojo no solo al exterior, sino también a través de las ventanas de cualquier extraño. La plataforma aún sigue abierta y permite visitar cualquier lugar desde la comodidad de nuestra casa a través del navegador de internet. Te contamos cómo.

El mundo a través de otros ojos

Una herramienta que funciona bajo una clara premisa “mirar por la ventana de un extraño en cualquier lugar del planeta”, aunque no podemos elegir lo que queremos ver en cada momento, sino que las imágenes aparecen de forma aleatoria, ofreciéndonos un clip de vídeo de alta definición, los cuales a menudo contienen también sonido de ambiente, en los que podemos escuchar desde el viento, al tráfico lejano o el canto de los pájaros.

Mirando a través de la ventana | TecnoXplora

A través de las imágenes, no solo tenemos la opción de recorrer el mundo sin movernos de nuestra casa, sino que además nos recuerda que mientras que nosotros estamos en la oficina, otras personas en el mundo se encuentran en otras situaciones como frente a un atardecer o viendo los coches pasar en cualquier calle concurrida. Un modelo de colaboración voluntaria donde los usuarios son quien graba sus ventanas y envían sus imágenes a la plataforma. De forma que este debe ser compartido de forma voluntaria, las imágenes compartidas no son en directo ya que se trata de videos pregrabados. En el que solo se muestra nuestro nombre de usuario y la ubicación genérica. Además, los contenidos no se muestran de forma automática, previamente son revisados por la plataforma, para evitar que se muestre información sensible o los rostros de las personas.

Unirse a la comunidad es muy sencillo, debemos grabar clip de video en formato horizontal y en HD. Con una duración de 10 minutos. De manera que se escuche el sonido ambiente y que además se vea parte del marco de la ventana.

De manera que se escuche el sonido ambiente y que además se vea parte del marco de la ventana. En la web encontramos un formulario a través del cual debemos compartir nuestros videos. Estos deben ser previamente subidos a plataformas como Vimeo o YouTube , en modo oculto y compartiremos el enlace. Indicando nuestro nombre y ubicación (ciudad o país)

encontramos un formulario a través del cual debemos compartir nuestros videos. Estos deben ser previamente subidos a plataformas como , en modo oculto y compartiremos el enlace. Indicando nuestro nombre y ubicación (ciudad o país) Una vez revisado, si cumple los criterios de calidad y privacidad, tu ventana estará disponible de forma aleatoria para cualquier usuario entre en la web y pulse sobre “abre una ventana en algún lugar del mundo”

Si la imagen que nos muestra no nos apasiona, podemos volver a pulsar y disfrutar de otras vistas.

Lo que en algún momento podría ser un acto de voyeurismo, se ha convertido en un acto de belleza compartido, en la que además tenemos la opción de viajar por el mundo y cambiar nuestras vistas aunque sea por unos pocos minutos.