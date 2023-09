No es una letra al azar: así se calcula qué letra le corresponde a tu DNI

El número del DNI es de esas cosas que uno se aprende de memoria y que rara vez se cuestiona el porqué es el número que es o por qué lleva la letra con la que termina. De hecho, mucha gente podría pensar que la letra que cierra el número es aleatoria completamente, pero la realidad es que cada letra se asigna con una fórmula matemática para facilitar los trámites y gestiones burocráticas.

La cuenta que se realizan para determinar qué letra corresponde a cada persona es una simple división tradicional. La división consiste en coger el número y dividirlo entre 23. A pesar de que el resultado no sea exacto, lo que asigna realmente la letra al número es el resto. Es por esto que el cálculo no puede realizarse desde una calculadora, ya que saldrá con decimales.

DNI | iStock

Cada letra tiene un número asociado y están ordenados en una tabla, pero no necesariamente respondiendo a un orden. Las únicas letras que no tienen ningún número asignado son la Ñ, porque otros países no tienen este carácter y la I y la O, ya que se parecen al 1 y al 0.

En caso de no querer realizar la operación y después buscar la correspondencia, hay una página web que lo puede hacer por nosotros. Tan solo habrá que introducir el número de DNI y la página completará la letra que le falta. Esta página se llama letranif.com.