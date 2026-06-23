Cómo hacer seguimiento de precios con Alexa+ en el Prime Day

Una de las citas más importantes para los amantes de las compras con descuento es el Prime Day. Unos días en los que miles de productos rebajan sus precios, y en los que tanto los precios como la disponibilidad del producto cambian en cuestión de minutos, por lo que es casi imposible estar al tanto y no perdernos nada. Una solución real a este problema es Alexa+. El asistente de Amazon ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta infalible para la caza de ofertas.

Haz seguimiento de precios con Alexa+ en el Prime Day

Gracias a la integración de la inteligencia artificial, Alexa ha dejado de ser un mero asistente para pasar a ser una herramienta de seguimiento efectiva e inteligente. Es por ello que, a partir de una serie de ajustes, podemos conseguir cualquier producto al mejor precio; a continuación, te contamos cómo.

El nuevo Amazon Echo Show 21 | Amazon

En primer lugar, debemos activar las alertas de la lista de deseos inteligentes. Estas nos ayudan a realizar un seguimiento de los precios vinculados a los productos de nuestra lista de deseos. De manera que, al añadir los productos a la lista, solo tenemos que decir: “Alexa, avísame si los productos de mi lista bajan de precio”. De manera que, aprovechando sus nuevas capacidades, no solo recibimos un aviso con la bajada, sino que analizamos el historial de precios para decirnos si se trata de su precio mínimo o de una rebaja menor.

A diferencia de las versiones anteriores, Alexa+ es capaz de comprender el contexto de las peticiones. De manera que programar recordatorios específicos y proactivos para eventos como el Prime Day es posible. De manera que con comandos como “Alexa, monitoriza el precio (producto) y avísame de inmediato si su precio baja de X euros”.

De esta forma, si disponemos de un dispositivo con pantalla, como los Echo Show, tendremos acceso a un widget con la fluctuación de los precios en tiempo real de los tres artículos prioritarios de tu lista.

Por último, además de hacer seguimiento de las ofertas, tenemos la opción de realizar compras y reservas de forma automática. Esto es muy útil cuando tenemos claro que queremos hacernos con un producto y aprovechar una “oferta Flash” de las que se agotan enseguida. De manera que ahorramos tiempo. Para que esto funcione correctamente, debemos configurar el método de pago por voz seguro. El comando “Alexa, cómpralo ahora” nos será de mucha ayuda para ahorrar tiempo, saltarnos pasos, ya que de forma automática procederá a realizar la transacción, de forma rápida y segura, antes de que se agote el stock.

Además, Alexa+ se convierte en una herramienta de compra efectiva, minimizando las compras por impulso al mismo tiempo que evitamos los falsos descuentos y asegurándonos de comprar con las mejores ofertas. Ya que en el Prime Day se trata de comprar mejor y no gastar más. Por lo que es importante prepararnos con antelación, añadiendo los productos a nuestra lista de deseos, sincronizando nuestros dispositivos y dejando que la inteligencia artificial haga el trabajo duro por nosotros.