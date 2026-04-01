Artemis II se prepara para despegar: así podrás seguir en tiempo real la misión a la Luna desde tu móvil

Tras varios contratiempos técnicos y meteorológicos, la misión Artemis II de la NASA está a punto de despegar. Si todo va bien, este 2 de abril a las 00:24 (hora peninsular española) cuatro astronautas pondrán rumbo a la Luna.

La misión, que tendrá una duración aproximada de diez días, será clave para el futuro de la exploración lunar. Los astronautas viajarán a bordo de la nave Orion, que rodeará la Luna con el objetivo de probar todos sus sistemas antes de futuras misiones tripuladas que aspiran a establecer una presencia humana sostenida en el satélite.

Uno de los aspectos más innovadores de Artemis II es que cualquier persona podrá seguir su desarrollo en tiempo real gracias a AROW, una aplicación móvil desarrollada por la NASA.

Esta herramienta permitirá rastrear la posición de Orion y acceder a datos actualizados como la distancia a la Tierra, la distancia a la Luna o el tiempo transcurrido de la misión. La información se actualizará prácticamente en directo, desde aproximadamente un minuto después del despegue hasta la reentrada de la nave en la atmósfera terrestre.

Además, la aplicación incluye una función de realidad aumentada que permitirá visualizar la ubicación de la nave en el espacio desde la perspectiva del usuario. Tras calibrar el dispositivo, los indicadores en pantalla guiarán al usuario para apuntar con su móvil y descubrir dónde se encuentra Orion en relación con la Tierra.

Eso sí, esta función de rastreo estará disponible una vez que la nave se separe de la etapa superior del cohete, aproximadamente dos horas después del lanzamiento, cuando ya se encuentre correctamente situada en órbita terrestre.