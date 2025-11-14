Amazon Leo, así es la alternativa a Starlink del gigante de las ventas

Sorpresa por parte de Amazon, que acaba de anunciar la llegada de su gran alternativa a Starlink. De esta manera, tras siete años de desarrollo bajo el nombre de Project Kuiper, su red de satélites de órbita baja ya tiene identidad oficial. Se llamará Amazon Leo.

Un movimiento que cambia las regas del juego en un sector que, hasta ahora, el dominio de SpaceX era incuestionable. Starlink ha sabido aprovechar su ventaja temporal para desplegar miles de satélites y captar millones de clientes en zonas rurales, empresas en movimiento y gobiernos con necesidades específicas.

Amazon Leo llega para destronar a Starlink

Sin embargo, la llegada de Amazon Leo marca un antes y un después. Hablamos de una red que ya ha puesto más de 150 satélites en órbita, ha lanzado su web oficial para registros y tiene todo listo para iniciar operaciones comerciales muy pronto.

Amazon Leo replicará el enfoque de Starlink, con una constelación de satélites en órbita terrestre baja (de ahí las siglas LEO de Low Earth Orbit en inglés) que ha sido diseñada para ofrecer conexión a internet de alta velocidad y baja latencia en cualquier rincón del planeta. Ten en cuenta que el gigante de las ventas online no es nuevo en este sector. Por si no lo sabías, Amazon también tiene su propia empresa aeroespacial, Blue Origin, para abaratar aún más el despliegue.

¿Cómo será su oferta? Amazon ha desarrollado tres tipos de terminales: Nano (hasta 100 Mbps), Pro (hasta 400 Mbps) y Ultra (hasta 1 Gbps), todos ellos diseñados para un uso plug-and-play. O lo que es lo mismo: conectar y olvidarse. A diferencia de Starlink, que requiere alinear manualmente la antena con ayuda de una app, las antenas de Amazon Leo se orientan solas. Solo necesitas sacarlas de la caja, colocarlas con vista al cielo y enchufarlas. Nada más.

Siguiendo con todo lo que ofrecerá Amazon Leo, también contará con una modalidad móvil, lo que permitirá llevar la conexión a un barco, una caravana o una zona remota sin cobertura terrestre. No sabemos sus precios oficiales, por lo que habrá que esperar un poco para conocer más detalles. Pero con más de 150 satélites en órbita, y clientes y socios como JetBlue , L3Harris, DIRECTV Latinoamérica , Sky Brasil y NBN Co., el operador de la Red Nacional de Banda Ancha de Australia , que ya se han suscrito para implementar el servicio, está claro que Amazon Leo va a ser una gran apuesta.