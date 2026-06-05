Ya puedes comprar el robot aspirador Dreame X60 Pro Ultra Complete en España

Dreame ha lanzado en España una de sus aspiradoras más potentes e inteligentes. Porque se trata de un robot que es capaz de limpiar de forma autónoma los suelos de tu hogar, incluso si estos son de diferentes tipos, o cuentan con obstáculos o peculiaridades que lo hagan algo complicado de aspirar. Este aspirador es capaz de reconocer el entorno y hacer auténtica magia a la hora de dejar nuestro hogar bien aspirado y fregado.

Precio y disponibilidad

La nueva aspiradora de Dreame se estrena en nuestro país por 1.499 €. Aunque podemos beneficiarnos de una oferta especial de lanzamiento que incluye un descuento de 200 €, por lo que es posible hacerse con ella por 1.299 € si la compramos hasta el 11 de junio de 2026. Y por cierto, si eres de los 20 primeros en comprar una de estas aspiradoras, te llevarás de regalo el Cyber X, el complemento que le permite subir escaleras.

Dreame X60 Pro Ultra Complete | Dreame

Ficha técnica de la Dreame X60 Pro Ultra Complete

Sin duda, esta aspiradora destaca por su gran innovación, porque, entre otras funciones, ofrece los brazos Dual UltraExtend, una tecnología pionera en la industria permite al robot extender sus mopas hasta 18 centímetros y su cepillo lateral hasta 12 centímetros. Con ello garantizamos una limpieza de borde a borde y una precisión total en zonas de difícil acceso, como rodapiés, huecos entre los muebles y espacios profundos debajo de los armarios.

Como no, la inteligencia artificial también aparece como una de sus grandes ventajas, y artífice de su precisión a la hora de llevar a cabo las tareas. Porque cuenta con OmniSight 3.0, un sistema que dota al robot de la capacidad de reconocer más de 320 tipos diferentes de objetos y detectar obstáculos minúsculos de apenas 10 mm, reaccionando ante ellos en un tiempo de tan solo 0,1 segundos.

Con la tecnología Proactive Blue Light trabaja en conjunto con la IA, y gracias a esta luz azul asegura la detección de polvo extremadamente fino y derrames transparentes que de otro modo pasarían desapercibidos para el robot. Ofrece muchas horas de trabajo autónomo, porque ofrece una batería de 5.000 mAh que le permite cubrir hasta 1.000 m² de superficie con una sola carga. Incluso incorpora un método de carga de alta velocidad de 11 A que puede recuperar un 24 % de la batería en tan solo 5,5 minutos.

A la hora de evitar obstáculos, cuenta con la tecnología ProLeap, que le permite rebasar obstáculos de una sola capa de hasta 5,2 cm y de doble capa de hasta 10 cm. Su chasis elevable Triple-Wheel AgiLift se levanta 5 mm u 11 mm de manera automática al detectar alfombras, aumentando la potencia de succión y evitando que el tejido se humedezca con las mopas.

Es la más potente de Dreame, porque ofrece un poder de succión que alcanza los 42.000 Pa, operando junto a un sistema de doble cepillo anti-enredos llamado HyperStream 2.0, diseñado para eliminar la suciedad más incrustada de una sola pasada y sin atascarse. Y por último, puede fregar con agua caliente, porque el sistema Deep Mop mantiene las almohadillas a una temperatura superior a los 40 °C al menos 4 minutos, al acabar, el sistema de autolimpieza ThermalHub de la base se encarga de enjuagar las mopas con agua a 100 °C, logrando eliminar hasta el 99 % de las bacterias y manchas de grasa.