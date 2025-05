Xiaomi lanza un robot aspirador con cero mantenimiento

Recientemente, hemos conocido algunos robots aspiradores que han ido un paso más allá a la hora de automatizar sus operaciones. Modelos como el Dreame X50 Master tienen un funcionamiento totalmente automatizado, tanto para abastecerse de agua como para tirar la que está sucia, y ahora Xiaomi lanza un modelo que precisamente nos ofrece esta funcionalidad, con una automatización total que se traduce en cero mantenimientos. Son en realidad dos modelos, con diferentes grados de automatización.

Así son los nuevos Xiaomi Mijia Vacuum-Mopping Robot M40S

Se trata de dos nuevos aspiradores, que, aunque cuentan con la misma base, sobre todo en lo que al robot se refiere, sí que son diferentes a la hora de suministrar agua y detergente, y también a la hora de deshacerse de ella. El modelo más sofisticado es el que tiene una gestión del agua totalmente automática. Esto se nota externamente en su tamaño, ya que la base tiene el tercio de tamaño que la tradicional.

Xiaomi Mijia Vacuum-Mopping Robot M40S | Xiaomi

Esto es posible gracias a que se conecta directamente a los grifos de nuestro hogar, ya sea de la cocina o de nuestro baño, y se surte de agua automáticamente cuando es necesario hacer una limpieza. Lo mismo ocurre cuando la ha culminado, este aspirador puede descargar toda el agua sucia directamente a la tubería del desagüe. De esta manera no tenemos que preocuparnos por nada, salvo por vaciar la bolsa de polvo cada varios meses.

El resto de funciones están totalmente automatizadas, y se evitan malos olores por presencia de agua sucia, entre otras muchas ventajas. Esta aspiradora Xiaomi Mijia Vacuum-Mopping Robot M40S cuenta con un módulo de navegación LiDAR, que permite mapear con precisión nuestro hogar. Además, es capaz de reconocer obstáculos también de una manera eficiente, evitando no solo chocar con ellos, sino identificándolos con IA.

Además, el conjunto de sensores es retráctil, lo que quiere decir que puede esconderse para poder aspirar por debajo de los muebles más bajos, hasta solo 8,8cm del suelo. Es un aspirador muy potente, ya que su capacidad de succión alcanza nada menos que la cifra de 23000Pa. Esto es mucho poder de succión, estando entre los niveles más altos del mercado.

También cuenta con un cepillo anti enredos, para lo que utiliza una hoja doble, que es capaz de cortar el cabello a la vez que aspira. De esta manera se evitan los molestos enredos, que suelen dejar fuera de juego a estas aspiradoras. El cepillo lateral puede salir y esconderse de manera inteligente cuando es necesario limpiar determinadas zonas. Es capaz de limpiar sus mopas a una temperatura de 80 grados, y después secarlas una vez ha terminado la limpieza, en tan solo dos horas, que mantiene limpia la base.

El depósito de polvo puede permanecer sin mantenimiento durante 75 días, en los que no será necesario vaciarlo. Tiene una batería de 5200 mAh. El sistema operativo con el que cuenta es HyperOS; como no podía ser de otra manera. Unos aspiradores que de momento se han lanzado en China, con un precio de 369 euros para la versión estándar y de 455 euros para la versión totalmente automatizada. No hay que descartar que en el algún momento lleguen a España.