Xiaomi lanza en España su nuevo Hub para el hogar conectado

Si algo nos ha facilitado Xiaomi en los últimos años es contar con un hogar conectado en el que interactúan los dispositivos más inverosímiles. Desde una Smart tv, a una bombilla o un simple termómetro, todo puede estar sincronizado en la nube para darnos mucha información en tiempo real o controlarlos por completo desde nuestro móvil o con comandos de voz. Pero como sabéis, hay tantos dispositivos en el mercado que a veces se hace muy difícil que estos puedan comunicarse correctamente con nuestros dispositivos por los diferentes formatos de comunicación que utilizan. Pero para eso existen pasarelas de conexión como la que acaba de lanzar la marca en nuestro país.

Nueva generación de su popular pasarela

Y la realidad es que son necesarios estos dispositivos, sobre todo como en el caso de Xiaomi cuando hay algunos productos que cuentan con conectividad Bluetooth, ya que usan conexiones de baja energía para alimentar unas funciones muy básicas, que pueden ser satisfechas con una simple pila.

Xiaomi Smart Home Hub 2 | Xiaomi

El problema es que, si no tenemos un dispositivo de este tipo, se pueden comunicar con nuestro móvil, pero no interactuar con otros dispositivos inteligentes. Eso se soluciona con este dispositivo que ahora estrena su segunda generación en nuestro país. Se trata de un dispositivo de reducido tamaño, con acabado de color blanco mate, que no desentonará en nuestro hogar.

Precio y disponibilidad

Pues bien, este gadget nos parece de lo más asequible, ya que teniendo en cuenta todo lo que puede hacer, su coste es bastante contenido. Se ha puesto a la venta en nuestro país por solo 39,99 euros, por lo que sin duda es un dispositivo que sigue con un atractivo intacto para los que contamos con un nutrido hogar conectado en cuanto a número de dispositivos.

Un dispositivo versátil y bien equipado

Lo mejor de este nuevo gadget de Xiaomi es que cuenta con varios tipos de conectividad para servir de nexo entre todos los dispositivos del hogar conectado. Empezando por la conectividad Wifi de doble banda, así como con Bluetooth 5.0 o Zigbee 3.0. De esta manera, si tenemos en casa un dispositivo como este, vamos a poder conectar entre sí a gadgets de hogar conectado que tengan este tipo de conectividad o estándar. Por ejemplo, si tienes un termómetro Bluetooth de Xiaomi, mediante este dispositivo se podrá comunicar con un aire acondicionado inteligente para ejecutar una rutina que lo encienda cuando hay cierta temperatura.

Y así con otros muchos dispositivos Bluetooth que no se comunican si no es con uno de estos Hub. Este nuevo Xiaomi Smart Home Hub 2 cuenta también con conectividad Ethernet, que le facilita gestionar las comunicaciones de un gran número de dispositivos, ya que gracias a ese gran ancho de banda no se va a ver abrumado si tenemos un número abultado de dispositivos de IOT en casa. Por último, un aspecto interesante es que es compatible con Zigbee, por lo que todos los dispositivos con esta conectividad podrán controlarse también mediante este dispositivo e interactuar con otros de diferentes estándares.