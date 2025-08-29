Vuelta al cole: escritorios inteligentes que puedes regular en altura

Un espacio de trabajo adecuado, facilita que seamos mucho más productivos y eficientes. Crea un entorno relajado y cómodo, favorece la concentración y esto influye en la calidad de nuestro trabajo. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la mesa que elijamos. Además de las dimensiones adecuadas al espacio, debe tener alguna precisa para sentarnos de forma adecuada y correcta. A continuación, te damos algunos ejemplos de mesas que cuentan en regulador de altura.

Elige la mejor mesa para el trabajo

Son muchos los usuarios que han cambiado la oficina por la comodidad de su hogar para trabajar. Aunque no todos lo hacen en las mejores condiciones, ya que usan meses y espacios destinados a otras funciones para colocar su espacio de trabajo. Un error que comen muchos al pensar que cualquier mesa y silla con suficientes para pasar una larga jornada de trabajo. Elegir la mesa adecuada, no solo hará que estemos mucho más cómodos, sino que evitará problemas de salud. Estas son algunas mesas, que nos proporcionan un ajuste personalizado en la altura.

Escritorio Elevable Eléctrico JUPPLIES | JUPPLIES

Comenzamos por el escritorio elevable JUPPLIES, una mesa de trabajo elegante y robusta que nos ofrece una capacidad de carga de hasta 80 kg. Es regulable en altura desde los 70 hasta los 117 cm, lo cual nos permite incluso trabajar de pie de fuera necesario. Cuenta con pantalla LCD con 6 botones y memoria para dos ajustes. Cuenta con un motor silencioso de 50 db. Está disponible en varios tamaños, 120, 140 y 160 cm y 60 cm de profundidad y configuraciones. Disponible en negro y marrón, blanco y roble, y blanco. Fácil de montar y versátil, su precio es de 99,99 euros.

Escritorio regulable en altura Devoko | DEVOKO

Otra opción, con un precio asequible, es la Devoko, un escritorio elevable telescópico bidireccional. Sus columnas en T le ofrecen gran estabilidad. Su motor nos ofrece un movimiento suave y sin ruido, con el cual podemos regular la altura del tablero entre 71 y 119 cm. Cuenta con sistema All-in-one controller con 4 botones y 2 preajustes de memoria. Además, cuenta con sistema anticolisión, de manera que al encontrar algún obstáculo esta se detiene a 2 cm, garantizando la seguridad. Fácil de montar, está disponible en varios tamaños que van desde 100 cm, 120 cm, 140 cm 160 cm, y 180 cm, con profundidades que van desde los 60 cm hasta los 80 cm. En varios colores y diseños entre los que podemos elegir, soportes en blanco y negro y varias combinaciones de tableros. Su precio parte de 95 euros.

Escritorio electrico Regulable Vasagle | VASAGLE

Por último, si estamos buscando un escritorio de mayor tamaño configurado en L, una buena opción es el VASAGLE, un Escritorio Eléctrico Regulable en Altura. Cuenta con estación de carga con dos enchufes y 2 puertos USB, así como dos ganchos para colgar pequeños objetos como los cascos o un bolso ligero y memoria para dos ajustes. Su diseño en L de 140 x 160 cm aprovecha al máximo el espacio al mismo tiempo que podemos adaptar la altura según nuestras necesidades, desde los 72 hasta los 120 cm de altura. Con una carga máxima de hasta 80 kg, cuenta con motor ajustable silencioso, de solo 48 db. Cuenta con mandos para regular la altura y pantalla en la que nos indica la altura. Está disponible en varios diseños y su precio es de 189 euros.