Vive el Halloween más terrorífico con ayuda de Alexa

Como cada año, el 31 de octubre celebramos la noche de las brujas o conocida por todos como Halloween, momento en el cual marca el fin de la cosecha y que da el pistoletazo de salida al gélido invierno. Una noche en la que el mundo real da paso al esotérico, como sucedía en la ancestral festividad celta de Samhain, en la cual tienen su origen las celebraciones actuales. En las que hemos cambiado en parte su esencia, convirtiéndose en una fiesta en la que predomina el ambiente festivo, con disfraces, calabazas y donde salimos a pedir caramelos, siguiendo la tradición anglosajona. Una fiesta Alexa no se quiere perder.

Disfruta de Halloween con el rap de Alexa

Mientas que se prepara para su transformación, la cual la hará mucho más humana de lo que es, el asistente de Amazon se une a la celebración de esta fiesta cada vez más popular. En esta ocasión lo hace lanzando una nueva canción, el “rap de Halloween”. Zombis, momias, el hombre del saco, hombres lobos, vampiros, brujas, Frankenstein, Drácula, Medusa y otros monstruos son los protagonistas de esta divertida canción que podemos pedirle a Alexa que nos cante durante estos días. Para ello sólo tenemos que pedírselo usando el comando de voz, “Alexa, cántame el Rap de Halloween” entre otras sentencias.

Disfurta con la canción compuesta por Alexa | TecnoXplora

Además de su Rap, podemos pedirle al asistente que nos ayude a crear un ambiente apropiado para la ocasión, ejecutando cualquiera de sus skills temáticas, en las que podemos encontrar sonidos escalofriantes de aullidos, cadenas, puertas que chirrían o gemidos de fantasmas, con los que sorprender y asustar a nuestros invitados. Como los que se incluyen con sonidos de Halloween.

“Alexa, activa en modo Halloween” solo tenemos que pedírselo y el asistente nos pondrá en situación. A partir de este momento, podemos pedirle que nos “cuente una historia de terror”. Si quieres pasar un poquito de miedo, pero de buen rollo, si le decimos a “Alexa, mi casa me da miedo” nos dará las claves, para sacarnos una sonrisa a la vez que nos da un pequeño susto. Incluso que nos cuente un "chiste”

Aunque quedan unos días, por lo que tendremos que esperar para conocer qué otras sorpresas nos aguardan. Si nos sorprenderá con un nuevo modo, o si ha preparado una casa encantada, por lo que tendremos que ir probando día a día preguntando al asistente hasta la llegada de la fecha señalada en el calendario. A lo largo de los sucesivos días, iremos descubriendo si Alexa ha preparado nuevas sorpresas. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su nuevo hit, al mismo tiempo podemos diseñar nuestras propias rutinas, con mensajes terroríficos que se escucharan a través de Alea cuando alguien llame a la puerta, atenuando las luces para conseguir un ambiente sombrío o incluso accionar otros dispositivos que nos ayuden a asustar a nuestros invitados. Tan solo nos queda desearle a “Alexa, Feliz Halloween”