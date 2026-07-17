El iPad Mini con pantalla OLED está más cerca que nunca

Las pantallas OLED son sin duda sinónimo de calidad a la hora de visualizar contenidos en cualquier dispositivo, garantizan negros puros, altos contrastes y colores muy vivos. Por eso, cuando un dispositivo quiere dar un salto cualitativo, normalmente opta por introducir pantallas OLED o AMOLED, y ahí es donde se encuentra ahora el iPad Mini, que es una de las tabletas de Apple que todavía no cuenta con uno de estos paneles de mayor contraste. Ahora conocemos nuevos detalles que apuntan a que esa espera podría estar muy cerca de terminar.

En apenas unos meses

Si hacemos caso a las palabras de Mark Gurman, el analista más cercano a Apple y con una mejor reputación cuando se trata de hablar de sus dispositivos, el iPad Mini con panel OLED llegaría a lo largo del próximo otoño, por lo que podría hacerlo poco después de la presentación del iPhone 18 en el mes de septiembre. El propio filtrador da una ventana aproximada.

Y asegura que será el próximo mes de octubre cuando se presente esta nueva tableta. Es algo habitual en Apple lanzar varios dispositivos después de sus iPhone, en un evento aparte que suele reunir también a otros dispositivos, como más iPad o MacBook, incluso de otra índole, en este caso, incluso podrían ser del Internet de las Cosas. Eso sí, hay una parte de la información que no nos gusta tanto, y que tiene que ver con las características técnicas de esta tableta.

Como es la tasa de refresco, que en lugar de adoptar ProMotion junto al panel OLED, se quedará en los 60 Hz tradicionales, y por tanto, no dará el salto a los 120 Hz que serían de esperar. Y también tenemos que asumir que será un modelo más caro que sus predecesores, ya que ahora su precio partiría de los 599 dólares, un aumento que sabemos que podía ocurrir, ya que recientemente la firma californiana ha subido de manera genérica sus precios en varios productos por la presión de los costes de memoria.

Más novedades en la gama de iPad

Tal y como hemos conocido también gracias a Mark Gurman, Apple está trabajando actualmente en una nueva generación del iPad Air, que también contará con un panel OLED. Esta llegaría también durante la primavera, por lo que Apple podría estar preparando un potente evento esos meses para presentar los nuevos iPads, así como otros dispositivos que se han rumoreado, como el iPhone 18e o el propio iPhone 18. Y en el caso del iPad más accesible, el modelo base, también habrá novedades, pero menos de las esperadas.

Ya que en el primer trimestre del próximo año tendremos una nueva generación en el mercado, aunque lamentablemente seguirá ofreciendo un panel LCD básico. Tampoco habrá novedades a nivel de diseño, mientras que el rendimiento se verá mejorado por un nuevo procesador, seguramente de los iPhone más modernos, como puede ser un Apple A18 o A19. Este llegaría con 8GB de memoria RAM, aumentando respecto del modelo actual, por lo que las mejoras en el rendimiento serán evidentes.