Los AirPods con cámaras y Apple Intelligence están a la vuelta de la esquina

Llevamos meses conociendo detalles de unos nuevos AirPods en los que está trabajando Apple, y no son un modelo cualquiera. Obviamente los modelos tradicionales de estos auriculares están continuamente en desarrollo en búsqueda de mejores prestaciones, pero lo que está preparando Apple va más allá de un salto generacional. Quieren revolucionar este segmento hasta introducir unas características inéditas que pueden hacer de ellos unos dispositivos únicos en el mercado y ligados a la inteligencia artificial.

Están más cerca que nunca

Como sabéis, hemos estado conociendo detalles de unos misteriosos AirPods con unas cámaras integradas, algo que evidentemente no está a la orden del día en este segmento. Ahora estamos conociendo más detalles sobre lo que está preparando Apple en este sentido, y desde luego no puede ser más interesante esta evolución de los auriculares de Apple.

Eso es lo que ha avanzado ahora de nuevo Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, y que ha asegurado que estos auriculares están ya recorriendo sus últimos trámites de desarrollo, y entrando en una fase clave de cara a su lanzamiento. Concretamente estarían comenzando con el Design Validation Testing, que es una fase donde el diseño y el funcionamiento del dispositivo es prácticamente ya el definitivo.

Por tanto ya están listos de cara a que se dé el visto bueno a su producción. Obviamente eso supone que su lanzamiento estaría muy cerca. Podríamos pensar que incluso estarían listos de cara a un posible lanzamiento en el mes de septiembre, en la gran Keynote donde seguramente Apple va a presentar su primer iPhone plegable. Pero Gurman ha desvelado más detalles sobre estos auriculares.

Y es que estos auriculares son en esencia unos AirPods Pro 3, pero con un vástago más alargado, que obviamente proporciona un lugar para alojar las cámaras en cada uno de los auriculares. Algo que desde luego nos parece bastante misterioso porque son muchas las preguntas sobre cómo se integrarán y más que nada, cómo van a evitar situaciones donde los auriculares suelen estar tapados.

La idea detrás de las cámaras no es la de hacer fotos, ni mucho menos, sino que sería más similar a por qué unas Ray-Ban de Meta llevan cámaras más allá de grabar vídeo, ya que las utiliza para que la IA tenga contexto ampliado del lugar en que nos encontramos, y qué estamos viendo delante de nosotros. Por tanto, vendrán a ser unos ojos para los auriculares, que utilizarán Apple Intelligence para saber dónde se encuentran y de qué les estamos hablando en cada momento.

Por ejemplo, si estamos cerca de un monumento, en un museo, o tenemos la etiqueta de un producto delante, con las cámaras podremos hacer peticiones concretas sobre ello. Obviamente no podrán llegar al mercado sin antes contar con el nuevo Siri renovado con el núcleo de Gemini, que como sabéis va a ser el que impulse Apple Intelligence a partir de ahora. Gurman asegura que estos nuevos AirPods Ultra, así se llamarían, podrían tener un precio aproximado de 299 dólares.