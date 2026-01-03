Xiaomi tiene la aspiradora de sofás y camas perfecta si sufres alergias

Xiaomi sigue ampliando su catálogo de productos para el mercado español. Ahora, llegamos a 2026 con un nuevo producto, la Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro. Hablamos de una aspiradora de sofás y camas que va a ser tu mejor aliada para mantener tu hogar más limpio que nunca.

Un equipo compacto, robusto y orientado a un uso muy concreto: limpiar en profundidad colchones, sofás, cojines y todo tipo de textiles donde los ácaros campan a sus anchas. Veamos todo lo que ofrece la XiaomiDust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro

Todo lo que debes saber de la Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro

Con un peso de 2,4 kilos y un formato manejable, se puede usar con una sola mano sin acabar con el brazo cansado, un detalle a tener en cuenta cuando toca repasar superficies grandes como la cama o el sofá del salón

Aunque, más allá de su diseño funcional, el Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro cumplirá de sobra a nivel técnico. Decir que este aspirador ha sido diseñado específicamente para combatir ácaros, polvo fino y alérgenos incrustados en los tejidos.

Para ello, cuenta con una potencia de succión máxima de 16 kPa, suficiente para extraer no solo el polvo superficial, sino también la suciedad y las escamas de piel que se acumulan en capas profundas del colchón. A esto se suma un sistema de golpeo de alta frecuencia, capaz de realizar hasta 72.000 impactos por minuto, que sacude el tejido para liberar los ácaros antes de aspirarlos al instante.

Siguiendo con todo lo que ofrece la aspiradora Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro, decir que este equipo Incorpora luz ultravioleta LED para la esterilización, con apagado automático cuando el dispositivo se levanta de la superficie, evitando cualquier riesgo. Tampoco falta una pantalla LED para que puedas ver en tiempo real del estado de limpieza, con códigos de color claros que indican si la presencia de ácaros es baja, media o alta.

Además, utiliza ondas ultrasónicas para interrumpir el ciclo reproductivo de los ácaros, por lo que va a ser el mejor compañero para personas alérgicas. Como complemento, el sistema de secado con aire caliente a hasta 65 grados ayuda a eliminar la humedad de los tejidos, creando un entorno menos favorable para estos microorganismos.

El aspirador presume también de un avanzado sistema de filtración en seis etapas, capaz de retener partículas finas de hasta 0,3 micras y reducir la contaminación secundaria. Y no falta un diseño de doble compartimento para el polvo y que separa eficazmente la suciedad del flujo de aire, evitando obstrucciones y manteniendo la potencia de succión durante más tiempo.

Disponibilidad y precio

Con 3 modos disponibles para adaptarse a todo tipo de textiles, la Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro ya se puede comprar a través de la web del fabricante a un precio de 79,99 euros.