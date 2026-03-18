El nuevo Oppo Watch X3 mide la tensión arterial y los niveles de azúcar en sangre

Oppo ha anunciado hoy su nuevo Find N6, uno de los grandes lanzamientos de este 2026, porque se ha convertido en el primer plegable sin arrugas en su pantalla. Junto a el, Oppo ha lanzado también un nuevo smartwatch de alta gama, con una serie de características que son de las más avanzadas que podemos encontrar hoy en día en un reloj de estas características. Y es que nos ofrece funciones de salud que son únicas y muy difíciles de encontrar en otro modelo.

Ficha técnica del Oppo Watch X3

Este nuevo reloj cuenta con un acabado de lio, ya que está fabricado en aleación de titanio TC4, un material utilizado habitualmente en la industria aeroespacial y en implantes médicos por su extrema resistencia a la corrosión. El Oppo Watch X3 es un 16% más ligero y un 6,4% más fino que el X2. Hablamos de un diámetro de 47,4 mm y un grosor de solo 11 mm, logrando un peso de 43 gramos.

El nuevo Oppo Watch X3 | Oppo

Un reloj que cuenta con una pantalla LTPO OLED de 1,5 pulgadas protegido por cristal de zafiro con una dureza de "8+" en la escala de Mohs. El panel también es un 36% más luminoso que el anterior, alcanzando picos de 3.000 nits. Una de sus grandes novedades es la inclusión de un medidor de glucosa en sangre de forma continua, capaz de ofrecer lecturas en tiempo real y alertar sobre anomalías. Pero eso no es todo, ya que el conjunto de sensores permite monitorizar la presión arterial, realizar ECG, medir el oxígeno en sangre y analizar la calidad del sueño con detección de apnea.

En términos de rendimiento ofrece el procesador Snapdragon W5, aunque no está claro si i se trata de la versión original o de la esperada Gen 2. Su autonomía depende de una batería de 646 mAh que promete hasta 5 días de uso normal y 16 días en modo ahorro. Y también una carga rápida que con solo 10 minutos nos proporciona energía para 24 horas completas.

Nos ofrece también certificaciones IP68 e IP69, lo que significa que resiste incluso chorros de agua a alta presión, además de una resistencia de 5ATM. En cuanto a conectividad, viene equipado con eSIM para 4G, Wi-Fi de doble banda, NFC y GPS de doble banda , garantizando una precisión milimétrica en la ubicación de nuestra posición. El precio con el que se ha estrenado este reloj es de solo 330 euros al cambio, no es alto si tenemos en cuenta que ofrece las características más avanzadas en monitorización de salud en la actualidad.