Spotify actualiza su app en Wear OS para mejorar el control por gestos y su interfaz

Escuchar música en nuestro reloj inteligente es algo que muchos hacemos con frecuencia, es una forma de entretenernos haciendo deporte mientras escuchamos nuestra música favorita sin necesidad de tener el teléfono en la mano o el bolsillo. Spotify cuenta con apps para relojes en diferentes sistemas operativos, y ahora la empresa nórdica ha actualizado su app para que sea más sencilla de utilizar en el reloj, mediante gestos que nos permitirán hacer tareas más complejas de una forma fácil.

Nueva interfaz

Es básicamente lo que ha hecho ahora Spotify, actualiza su reproductor para mostrar nuevos gráficos y animaciones que hacen más atractiva la reproducción. Tal y como han podido comprobar en el medio 9to5Google, la pantalla de lo que se está escuchando ahora nos muestra la música que estamos reproduciendo en ese momento. Mostrando la carátula del álbum en el fondo, detrás de los controles de reproducción de la pista.

Ahora al deslizar hacia abajo con el dedo podemos ver una vista inmersiva, que muestra el arte del disco, y en ese punto, podemos pasar a controlar la reproducción mediante gestos. De tal forma que podemos controlarla con una pantalla totalmente limpia y que se centra en el vistoso arte de los discos para disfrutar también de él. Por tanto se trata de una forma más atractiva de reproducir música, aprovechando al máximo la pequeña pantalla que suelen tener este tipo de dispositivos como son los smartwatch.

Al deslizar hacia arriba desde la reproducción, se puede acceder a unos controles clásicos, con acceso a la biblioteca y las búsquedas, también podemos acceder a un menú de Esenciales donde también se puede configurar el temporizador para dormirnos, así como ver qué es lo que se va a reproducir después gracias a la cola de reproducción. Todas estas novedades las ha confirmado Spotify con la última actualización de la aplicación para estos relojes.

Incluso han compartido un vídeo donde se pueden ver todos esos cambios y en definitiva el nuevo diseño de la interfaz de la aplicación de música en los relojes. Parece que la actualización ya está en marcha, y está llegando a más relojes que los propios Pixel Watch, por lo que es de esperar que si actualizas la app en tu reloj, ya puedas acceder a estas nuevas características sobre el aspecto de la aplicación, que desde luego le dan un toque más divertido y sofisticado.

Y es que la interfaz es especialmente clave en cualquier app que se desarrolla para relojes. Las pantallas pequeñas de estos dispositivos normalmente implican muchos cambios respecto de la interfaz original del smartphone. Hay que aprovechar el espacio al máximo, tanto al visualizar textos, que en este caso deben ser más grandes para ser legibles, como en la operativa interactuando con la app en una pantalla pequeña. En este caso la implementación de los gestos es algo brillante.