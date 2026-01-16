Spotify estrena nueva interfaz para tabletas Android

La app de streaming más importante del mercado está implementando relevantes cambios en su interfaz para tabletas. Y es que aunque estos dispositivos no suelen ser los más habituales a la hora de escuchar música, sí que se prestan a ello al contar con una app específica para ellas, en el caso de Android. Ahora conocemos que esta versión de la app ya está probando un nuevo diseño, que vamos a conocer a continuación.

Este va a ser el nuevo diseño de Spotify para tabletas Android

El diseño es bastante diferente del actual, y afortunadamente para mejor. Y es que ahora cuando reproducimos música tenemos un reproductor orientado de manera vertical, que va desde el extremo superior al inferior de la pantalla. Por tanto, ahora tenemos siempre a mano los controles de reproducción, con el arte del disco que estamos escuchando, y también las sugerencias que nos hace la app de streaming para seguir escuchando.

Además, se han añadido nuevos botones en una barra inferior, que ahora se puede ver de color negro, donde tenemos a lo ancho de la pantalla hasta cuatro botones. Como es el de la Home, el de buscar, el de acceso a la biblioteca, y crear nuestras propias listas. Por tanto, es mucho más limpio el diseño, y sobre todo más práctico, porque aprovecha el tamaño de la pantalla para tener unos controles de reproducción acordes a su superficie, además de que el arte de los discos es mucho más vistoso en este caso.

El nuevo diseño, según hemos podido conocer, ya está llegando a varios usuarios, y no pertenece a ninguna versión preliminar, por lo que a lo largo de los próximos días deberíamos contar con ella en nuestra tableta Android. Por tanto, bastará con actualizar la app para poder empezar a disfrutar de este nuevo diseño de la app, que poco a poco va aprovechando el gran tamaño de la pantalla.

Y es que uno de los grandes pecados de las apps para tabletas, ya sean en Android o iOS, es no hacer un uso coherente del mayor tamaño y distinto factor de forma de la pantalla, que da para hacer muchas más cosas de las habituales en un smartphone. Y en este caso, sobre todo para disfrutar del arte de nuestros discos favoritos, y contar con unos controles sencillos de utilizar en el día a día.