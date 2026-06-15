SPC lanza nuevos móviles y tabletas para niños con un diseño evolutivo

Sin duda, es uno de los grandes dilemas en nuestros hogares, cuándo entregar el primer smartphone o dispositivo móvil a nuestros hijos, a qué edad y en qué contexto es ideal hacerlo. Y para ello tenemos herramientas que nos acompañan a hacerlo de la manera más gradual posible. Ya sea mediante software, como es el caso de Family Link, o mediante un hardware adaptado precisamente a las necesidades de cada niño a una edad diferente. Y los nuevos dispositivos que ha lanzado la española SPC nos brindan precisamente eso, una escala gradual de las funcionalidades.

Nuevos dispositivos WUUM

La firma ha presentado varios dispositivos móviles nuevos bajo una nueva gama denominada WUUM. Esta se ha desarrollado con una vocación evolutiva, sobre todo en lo que al software se refiere. Ya que gracias al nuevo ecosistema Discovery de la marca es posible configurar el dispositivo para distintas edades, con las que el móvil o tableta se pueden adaptar a las necesidades del menor.

SPC WUUM ONE | SPC

Todo parte de SPC Circles, una nueva app que es compatible con iOS y Android. Esta plataforma establece un entorno de comunicación totalmente seguro en el que los menores pueden chatear únicamente con un círculo de confianza, como son padres, abuelos o hermanos. Para garantizar la protección, cualquier nuevo contacto debe ser validado previamente por el adulto administrador.

Y además, la privacidad es muy estricta en este entorno, ya que el sistema bloquea las capturas de pantalla y evita que las fotografías enviadas por el chat puedan salir de la aplicación. SPC Circles también adapta los métodos de comunicación según la madurez del menor, desde enviar emojis hasta vídeos, y nos permite fijar reglas de uso individualizadas para cada uno de los dispositivos que tenga el menor.

SPC WUUM TAB | SPC

En este contexto, han presentado dos nuevos dispositivos móviles. Como son el SPC WUUM ONE, que se ha diseñado como un móvil evolutivo. Está concebido para que crezca junto con el menor, de hecho, en las primeras etapas, su funcionamiento se limita al de reproductor de música. Con el paso del tiempo y a través de la aplicación parental, las familias pueden ir desbloqueando de forma gradual nuevas funciones clave, como pueden ser la cámara, las llamadas, la mensajería, la descarga de aplicaciones o la navegación web, hasta convertirlo en un smartphone completo y totalmente funcional con Android.

Este móvil viene con Android 16, una pantalla muy compacta de 5 pulgadas, así como una batería de 2300 mAh. Como veis, son características básicas, pero desde la marca garantizan que ejecuta todas las apps de una manera rápida y fluida. Junto a este llega también una tableta, la SPC WUUM TAB, que cuenta con una pantalla de 10,1 pulgadas, y ha sido diseñada con el mismo principio modular y evolutivo.

El smartphone evolutivo SPC WUUM ONE se estrena por 169,90 euros e incluye temporalmente un kit de protección de regalo para quienes se hagan con él. Y, por otro lado, la tableta SPC WUUM TAB llega con el mismo precio, de 169,90 euros, en este caso con una funda incluida.