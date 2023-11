La pulsera Galaxy Fit 3 se queda sin secretos antes de presentarse

Llevamos ya varias filtraciones alrededor de la futura pulsera barata de Samsung, que será la primera Fit en tres años. Esto ya nos indica que su lanzamiento es inminente, porque si no no se explica que esta pulsera puede asistir a tantas filtraciones en tan poco tiempo si es que no se va a lanzar de inmediato. En esta ocasión hemos conocido nuevos detalles acerca de ella, mostrando nuevas imágenes de prensa donde podemos apreciar su diseño y también gama de colores.

Samsung apunta a la gama media

Las nuevas imágenes de esta pulsera son bastante reveladoras, y nos la desvelan desde diferentes ángulos. Concretamente ahora podemos verla también desde los laterales, donde podemos comprobar que su diseño es un híbrido entre el Apple Watch y las pulseras de actividad al estilo de la Huawei Watch Fit, que no se pueden catalogar como reloj o pulsera, sino precisamente eso, un híbrido de ambas.

La vemos además en tres colores diferentes, como son negro, plata y oro rosa. Podemos comprobar cómo en el lateral de su caja hay un botón físico, así como lo que parece el orificio para el micrófono. Vemos el otro lateral limpio, sin ningún tipo de elemento, y en esta misma sección lateral cómo sobresale el sensor biométrico, donde se tomarán las mediciones tanto de nuestro ritmo cardiaco como de otras funciones con las que cuente.

Podemos ver también su correa de silicona, y los elementos con los que cuenta, como una hebilla que parece de plástico, algo lógico cuando hablamos de una pulsera llamada a engrosar la gama media de la marca coreana. Eso sí, algunas imágenes nos dejan ver algunos detalles reveladores sobre su software. Y es que parece que en este aspecto será bastante más eficiente que sus predecesoras, y sobre todo más completa.

Porque vemos en diferentes imágenes distintos contenidos en la pantalla, que para los que contamos con un wearable de Samsung, como puede ser un Galaxy Watch, reconocemos bastante bien. En una imagen tenemos el resumen de nuestro sueño, mientras que en otra vemos dos esferas, una mostrando los pasos, y otra el corazón con todas las métricas sobre nuestro estado de salud y de la actividad que estamos desarrollando.

También vemos otras dos esferas en distintas variantes de color que nos muestran además de la hora, los pasos, el ritmo cardiaco y la batería restante del dispositivo. Y es que, viendo estas esferas, y sobre todo esa pantalla con el sumario de nuestro sueño, nos da la sensación de que podríamos contar incluso con Wear OS en esta pulsera de actividad. Desde luego sería todo un golpe de efecto por parte de Samsung, si es que además consigue lanzarla al mercado con un precio asequible.

Y esto podrían ser alrededor de los 150 euros de partida. Con estos mimbres, la nueva generación de esta pulsera podría convertirse en una alternativa realmente atractiva a los híbridos de pulsera y reloj de los fabricantes chinos, que dominan claramente el mercado en esta horquilla de precio. Su lanzamiento debe ser inminente.