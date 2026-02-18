Los Samsung Galaxy Book 6 ya tienen precios en España

A comienzos de año Samsung anunciaba en el CES 2026 de Las Vegas sus nuevos portátiles de alta gama, los Galaxy Book 6. Estos dispositivos se anunciaron sin precios, pero ahora la firma coreana sí que ha desvelado cuánto nos van a costar en España, ya que ha anunciado el despliegue en varios países europeos, entre ellos el nuestro. Vamos a conocer los precios de estos nuevos portátiles y las fechas en que se podrán reservar.

Precio y disponibilidad

En un principio hay seis modelos de este portátil, que van desde las 14 a las 16 pulgadas, que se podrán reservar desde el próximo 25 de febrero. Se pondrán a la venta el próximo 11 de marzo, como es habitual, un par de semanas después del comienzo de las reservas:

Samsung Galaxy Book6 de 14 pulgadas: 1,149 €

Samsung Galaxy Book6 de 16 pulgadas: 1.249 €

Samsung Galaxy Book6 de 16 pulgadas con pantalla táctil: 1.399 €

Samsung Galaxy Book6 Pro de 14 pulgadas: 1.799 €

Samsung Galaxy Book6 Pro de 16 pulgadas: 1.899 €

Samsung Galaxy Book6 Ultra de 16 pulgadas: 3.399 €

Estos modelos contarán con configuraciones de almacenamiento de al menos 512GB.

El Samsung Galaxy Book6 Ultra es el techo de la gama

Sin duda es el modelo más avanzado y el auténtico buque insignia de la gama de portátiles de Samsung. Destaca por un diseño totalmente renovado y con los mejores materiales, de auténtico lujo. Este llega con una pantalla con 16 pulgadas de diagonal, con un panel AMOLED que además es táctil, y tiene una gran resolución de WQXGA+ de 2880×1800 píxeles, con 1000 nits de brillo pico. Su potencial depende de los procesadores más potentes del momento, como son los Intel Core Ultra X9, 9, X7 y 7 de la Serie 3Intel Evo Edition. Su NPU de Intel ofrece un rendimiento de 50 TOPS.

Los gráficos, según la versión, dependen de gráficos Intel® Arc en la versión más accesible, y NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 GDDR7 8GB en las más equipadas. Tiene una batería con una capacidad de 80.20 Wh, y una gran potencia de carga de 100W, que ayuda a que cargue mucho más rápido. La conectividad ofrece Wifi 7 y Bluetooth 5.4. Ofrece una cámara frontal de 2 megapíxeles con resolución Full HD. Llega con Windows 11 como sistema operativo.

La IA multiplica su potencial

Samsung ha querido poner una vez más énfasis en las funciones de inteligencia artificial que nos ofrecen estos portátiles. Con varias características nuevas. Como Selección de IA, que permite seleccionar cualquier texto directamente en la pantalla táctil para obtener información útil, datos o traducciones de forma instantánea.

También ofrece Búsqueda en lenguaje natural. Que permite a los usuarios buscar archivos o fotos describiéndolos con palabras sencillas en lugar de recordar el nombre exacto del archivo. Con AI Cut Out se pueden recortar fondos de imágenes al instante, ideal para crear materiales de marketing o presentaciones rápidas. Y el asistente de Notas puede resumir textos largos y organizar notas automáticamente para facilitar la escritura.