Parecen unas gafas normales, pero con ellas puedes jugar a SteamVR o con tu Nintendo Switch

Las gafas de realidad virtual o mixta están ganando popularidad en el mercado, y no solo hablamos de grandes gafas como las de HTC, Apple Vision Pro o Meta Quest, en el sentido más físico de la palabra, sino también modelos con un aspecto normal y corriente. Un buen ejemplo son las Ray-Ban de Meta, cargadas de IA cámaras para capturar el entorno. Aunque hay otros, como el que acabamos de conocer, que tienen su punto fuerte en un diseño muy corriente y similar a cualquier otra gafa, pero que en este caso tiene potencial para permitirnos jugar a nuestros juegos favoritos.

Nuevas VIZO Z1 Pro

Estas gafas se acaban de estrenar en Kickstarter, donde han arrasado consiguiendo una recaudación abrumadora en sus primeras horas. Sin duda, el principal atractivo es que cuentan con un diseño que, aunque se nota sutilmente que pueden albergar tecnología innovadora, se pueden llevar perfectamente como unas gafas normales y corrientes, pero esconden un enorme potencial.

Son unas gafas muy ligeras, a pesar de toda la tecnología que atesoran, tienen un peso de tan solo 63 gramos, por lo que podemos llevarlas encima casi sin notarlas. Son capaces de mostrar una pantalla equivalente a 160 pulgadas, por lo que sin duda alguna vamos a poder disfrutar de nuestros contenidos favoritos en un tamaño enorme dentro de sus pequeñas lentes.

Estas pueden ofrecer un brillo pico de nada menos que 6000 nits, sin duda alguna muy elevado. Y cuenta con altavoces integrados con sonido envolvente. Aunque se han diseñado como multipropósito, estas gafas sin duda tienen un potencial específico para poder jugar, que es lo que las hace especialmente atractivas para muchos consumidores. Y es que con ellas vamos a poder disfrutar de nuestros juegos en pantalla extra grande.

Y es que estas gafas son compatibles con SteamVR, la plataforma de realidad virtual del sistema operativo de Valve, que nos permite jugar a nuestros juegos favoritos de la tienda Steam, y que proporciona una visión inmersiva de nuestros títulos preferidos de PC. Pero no solo hablamos de esta plataforma, sino prácticamente de cualquier otra.

Y es que han sido diseñadas para que, mediante un método Plug & Play podamos conectarnos de inmediato a numerosos sistemas, como pueden ser PS5, Xbox, Nintendo Switch, o incluso a nuestro ordenador portátil. Es uno de sus puntos fuertes, la enorme versatilidad, que no las limita solamente a una plataforma, sino que da acceso a muchas más.

La pantalla de estas gafas tienen paneles Micro OLED de 0,6 pulgadas, que nos ofrecen una resolución 3840 x 1080 en 3D. La tasa de refresco es de hasta 120 Hz,mientras que el contraste alcanza 200000:1. Y un aspecto muy interesante, se pueden utilizar sin gafas adicionales, ya que con una corona se pueden ajustar las dioptrías. Esa facilidad para conectarse a cualquier dispositivo ocurre a través del conector USB tipo C Displayport, por lo que solo necesitamos que el dispositivo sea compatible con él para poder usar las gafas. Además son unas gafas razonablemente accesibles, ya que su precio parte de los 253 euros. Las primeras unidades comenzarán a entregarse el próximo mes de abril.