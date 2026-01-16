Directa del CES 2026 a las tiendas españolas: Roborock lanza su nueva aspiradora inteligente

La firma Roborock presentó hace unos días en el CES de Las Vegas varios modelos de aspiradoras. Desde algunos verdaderamente revolucionarios, capaces de subir escaleras y limpiar en otras plantas, a otros más convencionales, pero no por ello menos útiles. Es el caso de la nueva aspiradora de mano que ha lanzado la firma en España, que cuenta con el gran atractivo de que es posible aspirar tanto en seco como en suelo húmedo.

F25 ACE Pro: una aspiradora de última generación y ultra versátil

Sin duda alguna el principal atractivo de esta aspiradora es la tecnología JetFoaming. Este sistema de espuma ultradensa transforma 1 ml de solución de limpieza en 167 millones de microburbujas. El dispositivo mezcla el aire con el detergente y lo pulveriza a través de una boquilla frontal, cubriendo la superficie de manera uniforme en segundos. Esta tecnología está diseñada para adherirse, disolver y levantar manchas difíciles, como grasa de carne o residuos pegajosos, logrando eliminarlos en una sola pasada.

Roborock F25 ACE Pro | Roborock

También nos ofrece un alto rendimiento, que permite aspirar hasta las partículas más pequeñas sin esfuerzo, de hecho gracias a sus 25.000 Pa de succión, una de las potencias más altas del mercado, combinada con los 30 N de presión descendente y una velocidad de rodillo de 430 RPM. Tiene un depósito de agua un 35 % más grande que los modelos anteriores. Y para lidiar con los habituales problemas que genera el cabello, incorpora el rodillo JawScrapers, que utiliza raspadores de presión constante para capturar el pelo y evitar enredos. Gracias a esta tecnología puede presumir de una tasa de enredos del 0 % y una eliminación de más del 90 % del cabello.

Cuando hablamos de que es una aspiradora inteligente no nos referimos a un funcionamiento autónomo que por su diseño no puede ofrecer. Sino que cuenta con sensores como el DirTect en su modo Auto inteligente para detectar el nivel de suciedad y ajustar automáticamente la succión y el agua necesaria. Para facilitar su uso, incluso debajo de muebles, tiene ruedas motorizadas SlideTech 2.0 y el sistema FlatReach 2.0, que permite inclinar la aspiradora 180° hasta quedar totalmente horizontal. Su altura es de solo 12,5 cm, y nos permite limpiar bajo muebles bajos y alcanzar los bordes con una cobertura de 0 mm.

Y sí, hay funciones inteligentes, gracias a la app de Roborock que permite el control remoto y el ajuste de los niveles de detergente. Por lo que aunque al final la acción es manual, podemos configurar multitud de aspectos de manera remota con el smartphone. La aspiradora ya está en España, y se puede comprar por 549 euros con una oferta de promoción inicial hasta el 8 de febrero. A partir de entonces será de 649 euros.