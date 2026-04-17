Los Redmi Buds 8 está a la vuelta de la equina con una potente cancelación de ruido

Xiaomi celebrará la semana que viene un gran evento de su marca Redmi. Como sabéis, esta es la firma de sus dispositivos más accesibles, y va a lanzar en unos días sus nuevos móviles tope de gama, aunque junto a ellos van a llegar numerosos dispositivos en forma de accesorios, como los inminente redmi Buds 8, que están a la vuelta de la esquina con unas características de alto nivel, a pesar de que su precio será accesible.

¿Qué nos van a ofrecer los Redmi Buds 8?

Ha sido la propia Xiaomi la que ha compartido los primeros detalles de sus futuros auriculares, y lo ha hecho gracias a un teaser donde muestra el diseño de sus próximos auriculares. En ese teaser se puede apreciar que se presentarán el próximo 21 de abril, el marte de la próxima semana, y que estos llegarán en tres colores, negro, blanco, y sobre todo un nuevo verde menta que sin duda va a ser el más representativo de la nueva gama.

En el teaser, el aspecto que destaca Redmi es que estos auriculares contarán con una potente cancelación de ruido de 50dB y 4kHz de banda ancha, que reducirá el ruido circundante a niveles mínimos. Cada uno de los auriculares cuenta con un driver de 11 mm, por lo que podemos esperar un sonido de calidad y bastante detallado gracias a estas características tan interesantes.

Por ejemplo, la anterior generación contaba con unos Drivers de 12 mm, en este caso recubiertos de titanio para obtener unos bajos potentes, así como cerámica piezoeléctrica de 5,5 mm. Estos ofrecen audio espacial de 360 grados, que es de esperar que esta nueva versión también conserve. También debería contar con SoundID para para personalizar los perfiles de audio.

A nivel de autonomía, su batería nos brinda hasta 6,5 horas con la cancelación de ruido desactivada. En el caso de usar la batería del estuche de carga, aumenta hasta las 32 horas. Y la carga rápida puede brindar 2 horas de reproducción en tan solo 10 minutos conectados al cargador.

Este nuevo modelo se ubicará entre el modelo Lite y el Pro, y por tanto será la elección más equilibrada de cuantas dispondremos en la nueva gama de Redmi. Este es el único modelo de la gama que falta por llegar al mercado, por lo que hay bastante interés en saber qué es lo que realmente diferenciará a este modelo de sus compañeros de gama.

No obstante, en España ya tenemos tres modelos de esta gama, los Lite, Active y Pro, falta la llegada de este modelo precisamente. No creemos que el modelo que se va a lanzar ahora en China sea una versión para aquel país del modelo que tenemos en nuestras tiendas, ya que normalmente suele suceder al revés. Saldremos de dudas la próxima semana.