Ya puedes comprar los Redmi Buds 8 Lite en España por apenas 20€

Xiaomi celebraba ayer un evento para la presentación de su nueva gama media, los Redmi Note 15, que se compone de cuatro nuevos smartphones. Junto a ellos, hemos conocido también su accesorio imprescindible, los nuevos auriculares accesibles de la marca, que se estrenan a un precio de derribo. Se trata de los Redmi Buds 8 Lite, y nos ofrecen una relación de prestaciones y precio realmente interesante.

Precio y disponibilidad

Xiaomi ha lanzado en nuestro país estos auriculares en tres colores, negro, blanco y un azul cielo, todos ellos con un acabado brillante que les siente muy bien. El precio desde luego ridículo, porque solo cuestan 22,99€ y estamos hablando de unos auriculares con cancelación de ruido.

Los nuevos Redmi Buds 8 Lite | Redmi

Ficha técnica de los Redmi Buds 8 Lite

Sin duda es lo más sorprendente de ellos, que nos ofrecen cancelación activa de ruido a pesar del precio que tienen. Esta es híbrida, y reduce el ruido hasta 42 dB. Estos son más eficientes cancelando el ruido que sus predecesores. Cuenta con un modo transparencia, para poder escuchar el entorno sin necesidad de quitarnos los auriculares.

A la hora de llamar, cuenta con un sistema de doble micrófono que se vale de la IA para reducir el ruido dentro de la llamada. Por ejemplo en entornos con mucho viento, escuchando voces claras incluso en este entorno. En cuanto al sonido, cuentan con drivers de 12.4 mm, con diafragma de titanio.

Además, desde la app de Xiaomi Earbuds, podemos personalizar la ecualización con modos predefinidos, mejora de graves, voz, agudos o ajustes manuales según sus preferencias. La autonomía es bastante amplia con una carga completa de su estuche. Y es que en total, con este cargado, pueden permanecer encendidos 36 horas. Los auriculares por su parte ofrecen hasta 8 horas.

Y la carga rápida de estos auriculares permite obtener hasta 2 horas de reproducción en tan solo 10 minutos de carga. Llegan con una potente conectividad, como Bluetooth 5.4, que nos ofrece una conexión más estable, menor latencia y un consumo energético más eficiente que la versión anterior. Google Fast Pair nos permite emparejarlos instantáneamente con tu móvil Android al abrir la tapa del estuche.

Nos ofrecen certificación IP54, que los hace resistentes al polvo y a salpicaduras de agua , tanto sudor como lluvia ligera, y son aptos para entrenar. En definitiva, es imposible obtener más por menos con unos auriculares que cuestan poco más de 20 euros y además nos ofrecen cancelación activa de ruido. Algo impensable hace apenas uno o dos años. Quien no tiene unos auriculares solventes y con la tecnología más avanzada es sencillamente porque no quiere.