Red Magic prepara una espectacular tableta gaming y mini con pantalla OLED de 200Hz

La firma Red Magic se ha convertido en una de las más notables en el mercado de dispositivos gaming, tanto de smartphones como de tabletas. Ahora el fabricante ha publicado un teaser de un nuevo modelo que desde luego no va a dejar a nadie indiferente cuando llegue al mercado, ya que se va a convertir en una de esas tabletas que cuentan con características técnicas únicas. Es el caso de la futura tableta de la marca, una tableta que parece orientada al gaming, porque su pantalla va a ser única en el mercado, y perfecta para este segmento.

Una tableta pequeña pero extremadamente potente

Estamos hablando de la futura Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, ya que su predecesora fue la 3 Pro, y como sabéis los chinos suelen saltarse siempre el 4. Esta futura tableta se ha visto en un teaser, donde la marca titula Gana más juegos, lo que nos da claramente una orientación de la tableta hacia el gaming.

Pero ha sido el filtrador más popular en el mercado chino quien nos ha desvelado algunas de las características más sorprendentes de esta tableta gaming. Y es que si pantalla tendría no solo un panel OLED de alta calidad, sino una tasa de refresco única, de nada menos que 200Hz, muy por encima de los 166 Hz que se consideraban techo hasta ahora no solo en tabletas, sino también en smartphones, por lo que parece que la pantalla va a ser algo fuera de lo común.

Además, el filtrador, que por cierto es Digital Chat Station, el más popular del mercado chino, ha desvelado que contaría con el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, siendo una de las tabletas más avanzadas que podríamos conocer a lo largo de este 2026. Y no solo eso, sino que también toda esta tecnología tan potente estaría enfrascada en una pantalla realmente compacta.

Ya que la diagonal de esta pantalla sería de tan solo 9 pulgadas. Si tenemos en cuenta esa elevada tasa de refresco, podremos esperar de esta tableta un movimiento de pantalla ultra suave incluso en esos juegos donde el movimiento es muy rápido y todo ocurre realmente veloz ante nuestros ojos. En esos casos los normal es que la pantalla pueda dejarse llevar y difuminar algunos gráficos, pero eso no pasará en la compacta pantalla de esta futura bestia de Red Magic.

Y algo que nos parece también realmente sorprendente, porque según el propio Digital Chat Station, contaría con una batería de 9000mAh. Será por tanto una de las baterías más grandes en una tableta compacta, ya que estamos hablando de unos 1000 mAh por pulgada, cuando el ratio en este sentido suele ser muy inferior en la mayoría de tabletas del mercado.

Así que probablemente con ella podamos ser capaces de poder jugar a nuestros juegos favoritos durante mucho más tiempo, quién sabe si durante todo el día incluso con los juegos más exigentes, que suelen gastar mucha más batería mostrando los gráficos más extremos. Una tableta que no debería estar muy lejos de convertirse en una realidad.