Por qué una silla gaming no tiene por qué servir solo para jugar

El concepto gaming, lo que a la mayoría de usuarios les sugiere, es noches frente a la consola o el ordenador compitiendo en línea. Un término que ha evolucionado y no solo debemos asociarlo al juego, ya que podemos sacarle mucho más partido. Si eres de los que te pasas muchas horas sentado frente a un escritorio, ya sea estudiando o trabajando, este concepto de silla es la solución ergonómica perfecta para mejorar la productividad y cuidar de nuestra salud.

Por qué una silla gaming es tu mejor aliada para el trabajo y el día a día

Pasar muchas horas sentado es uno de los principales detonantes de varios problemas de salud, como el dolor de espalda. Algo que la mayoría de las sillas de oficina tradicionales no pueden ofrecernos es un soporte extremo. Esto no solo mejora la comodidad, sino que nos ayuda a mantener la postura y ofrecernos la máxima confortabilidad.

DXRacer | DXRacer

Un ejemplo es la DXRacer MASTER XL, una silla pionera en su sector, la cual revoluciona la experiencia en cualquier aspecto, ya sea en su uso recreativo como en las estaciones de trabajo. Gracias a su diseño ajustable, el cual cuenta con reposacabezas regulable fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad, así como con el soporte lumbar integrado en 4D, con lo que conseguimos un soporte espinal para toda la espalda. Además de su asiento fabricado en espuma moldeada en frío de alta densidad, proporcionando una gran ergonomía, con la que no te pasan factura las horas que pases sentado en esta.

Contar con la silla adecuada en nuestro puesto de trabajo, incluso cuando se teletrabaja, es algo importante, puesto que trabajar en las condiciones adecuadas es importante si queremos mantener una postura adecuada y así evitar posibles problemas de salud.

Es por ello que también a la hora de elegir una silla debemos fijarnos en los reposabrazos, no solo que disponga de ellos, sino que podamos adaptarlos a las necesidades de cada momento. En este caso, sus reposabrazos permiten adaptarlos en 4 direcciones, aliviando así la tensión tanto en el cuello como en los hombros. Así como cuenta con un respaldo reclinable que se ajusta a la postura más idónea dependiendo de la actividad que realicemos, pudiendo colocar este en diferentes grados que van desde los 90 hasta los 135. Pudiendo bloquearse en la posición adecuada.

No solo es importante encontrar una silla que se ajuste a nosotros y nuestras necesidades, también es importante la durabilidad de esta. Por lo que es importante buscar modelos de alta calidad con acabados en tela premium y robustas con estructuras de acero y base de aluminio reforzado, las cuales pueden soportar hasta un máximo de 150 kg, las cuales nos ofrezcan seguridad y estabilidad. Convirtiendo su compra en una inversión inteligente, no solo en la comodidad, también en el rendimiento diario y, lo más importante, en nuestra salud.