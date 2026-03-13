Que no se te escapen, los AirPods 4 son más baratos que nunca en las Ofertas de Primavera

Si estás buscando unos auriculares para disfrutar de tu música y contenidos favoritos, es evidente que una de las mejores opciones siempre son los AirPods. No solo nos ofrecen un buen sonido, sino que además son los auriculares más populares del mercado, todo un icono de la tecnología. Y ahora su generación más reciente, la cuarta, está a precio de deribo, siempre y cuando tengamos en cuenta que Apple no es dada a las rebajas, y que sus precios es raro verlos alguna vez con descuentos tan agresivos, pero es algo que ha pasado en estas Ofertas de Primavera de Amazon.

Más baratos que nunca

Como decimos, no es para nada habitual que productos de Apple, y menos los AirPods, tengan rebajas tan agresivas, y no sabemos si durará mucho. Pero la realidad es que cada uno de los modelos de AirPods 4 actualmente en el mercado tienen una rebaja de 50 euros. Podemos hacernos con los AirPods 4 con cancelación de ruido por 149 euros. Mientras que la versión básica sin la cancelación de ruido tiene un precio de 109 euros. Y no solo están así en Amazon, sino que también podemos comprarlos a este precio en MediaMarkt.

Los AirPods más inteligentes

Apple lanzó estos dos modelos el pasado mes de septiembre, junto a los iPhone 17. Y lo hacían con algunas mejoras notables. Y es que llegan con un nuevo chip H2 de Apple, que es capaz de aislar mejor la voz, para que nos escuchen mejor en una llamada. Además, podemos utilizar gestos con la cabeza para asentir o negar a las peticiones de Siri. Y el audio espacial ahora se adapta a la forma de nuestra cabeza, y a su movimiento.

AirPods 4 | Apple

El modelo con cancelación activa de ruido cuenta con funcionalidades exclusivas, como el modelo de sonido ambiente, que potencia el sonido de lo que nos rodea. También tiene modo adaptativo, que modula la intensidad de la cancelación en base al ruido que nos rodea. También pueden detectar conversaciones, y reducir el volumen de la música para poder escucharlas. Esta versión con cancelación de ruido además puede cargarse sin cables, gracias al nuevo estuche, que es más pequeño y compatible con carga Qi.

AirPods 4 | Apple

En términos de autonomía, ofrecen unas5 horas por carga, 4 horas si activas la cancelación de ruido, y hasta 30 horas en total con el estuche. En lo que a resistencia a los elementos se refiere, los dos modelos tienen certificación IP54, lo que significa que aguantan perfectamente el sudor y el polvo, ideales para entrenar y hacer deporte en general sin temor a que se dañen.

Y una función que no podemos dejar pasar por alto, la traducción en tiempo real. Si bien no contaban con esta características cuando llegaron al mercado, ahora sí que lo han hecho gracias a iOS 26. Ahora son compatibles con esta característica y con Apple Intelligence. Eso sí, es una funcionalidad que solo está disponible en el modo con cancelación de ruido, por lo que no podremos disfrutar de ella en el modelo más barato. Para poder utilizarlo hace falta Apple Intelligence, y por tanto, que contemos con un iPhone 15 Pro o más moderno.