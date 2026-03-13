La alternativa de Xiaomi a los nuevos MacBook se deja ver en imágenes

La semana pasada conocimos la nueva generación de ordenadores portátiles MacBook de Apple, tanto los económicos Neo, como los potentes MacBook Pro. Frente a estos se deberá medir el nuevo portátil que prepara Xiaomi, que ha mostrado su aspecto en las primeras imágenes oficiales que ha compartido la compañía china. Un portátil que parece va a ofrecer lo que los seguidores de Apple esperan de sus portátiles, un diseño ligero y un gran potencial debajo de su carcasa. Eso es lo que parece que nos va a brindar el Xiaomi Book Pro 14 cuando se presente dentro de poco.

Así es el nuevo Xiaomi Book Pro 14

El fabricante chino llevaba varios años sin lanzar nuevos portátiles al mercado. Y eso que los que ha lanzado en el pasado han tenido una relación de prestaciones y precio realmente buena, que les han hecho ganarse un hueco privilegiado en el mercado. Eso sí, nunca los hemos podido disfrutar a nivel global, y eso ahora parece que podría cambiar en el futuro. La compañía ha publicado unos teaser que nos muestran el diseño del portátil, así como algunas de sus características más importantes.

En las imágenes se puede apreciar que Xiaomi está enfatizando el aspecto de diseño del portátil. Con fotos donde podemos ver lo delgado que es, y el diseño tan estilizado que tiene, al más puro estilo de los MacBook. De hecho Xiaomi asegura que su portátil tiene un cuerpo de metal que tiene un grosor de tan solo 14,95mm. Pero no solo destaca por esto, sino por un peso realmente liviano.

Y es que este portátil pesará apenas un kilo, concretamente 1,08kg. De esta manera se posiciona entre los portátiles más ligeros del mercado, como los LG Gram, que como sabéis se quedan incluso por debajo del kilo, pero sin duda alguna buscará moverse en esa liga de los portátiles delgados. Y es que apenas un kilo de peso con una pantalla de 15 pulgadas es algo cuando menos meritorio. Y más cuando va a contar con un procesador bastante potente.

Por lo que ha desvelado Xiaomi en su teaser, este nuevo Xiaomi Book 14 Pro contará con un potente procesador Intel Ultra X7 358H, que es uno de los chips más potentes para este tipo de portátiles. Y que sobre todo cuentan con una arquitectura perfecta para aprovechar todo el poder de la IA. Con estos procesadores podremos ejecutar rápidamente y dentro del propio portátil las funciones de inteligencia artificial generativa más exigentes. Además de disfrutar de una potencia gráfica bastante solvente y no digamos a nivel de rendimiento con tareas ofimáticas.

Una pantalla de 14 pulgadas que según Xiaomi tendrá una elevada resolución 3.1K, y disfrutará de gráficos Intel Radiant B390. Un portátil que por otro lado contará con una carga rápida capaz de entregar hasta 50W de potencia. Contará con una gran cantidad de memoria RAM, con variantes de 24GB o 32GB. Así como un almacenamiento interno de hasta 1TB nada menos. Una sorpresa que nos tendrá reservada Xiaomi es que el nuevo portátil podría llegar al mercado global y español.