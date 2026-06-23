Ya puedes comprar el smartwatch Vivo Watch GT 2 en España

La firma china Vivo acaba de lanzar en España uno de sus nuevos wearables, un reloj que sin duda alguna nos ofrece un perfil premium, pero a un precio mucho más bajo del que habitualmente deberíamos pagar en sus competidores, mucho más elevado. Este reloj llega con un aspecto similar al de un Apple Watch, y nos permite sin duda alguna disfrutar de todo lo necesario para hacer seguimiento de nuestra salud y actividad deportiva con la máxima precisión.

Precio y disponibilidad

El nuevo Vivo WATCH GT 2 ya se puede comprar en España por 149 euros, pero durante unos días va a estar disponible por 129 euros, con un interesante descuento promocional. Desde luego es un precio extremadamente accesible para todo lo que vais a ver que integra este reloj.

Vivo Watch GT 2 en color blanco | Vivo

Ficha técnica del Vivo Watch GT 2

Es un reloj de acabados premium, y presume de una caja de aluminio negro de alto brillo, pulida meticulosamente mediante múltiples procesos de precisión. Es un reloj que integra una pantalla de 2,07 pulgadas que facilita y mucho la experiencia de lectura en la muñeca, lo que se ve complementado con una tasa de refresco de 60Hz, lo que garantiza una muy fluida para el usuario.

Presume de un potente brillo máximo de 2400 nits, lo que nos garantiza que la información sea nítida y muy visible, incluso bajo la luz solar a plena luz del día. En términos de monitorización de la salud, es capaz de analizar la frecuencia cardiaca y los niveles de oxígeno en sangre. El reloj puede emitir alertas inteligentes si detecta alguna alteración cardiaca.

En la monitorización de la actividad física, incluye más de 100 modos de ejercicio, destacando un modo profesional para deportes de raqueta, como el tenis o el pádel. En este modo, el reloj puede diferenciar y contabilizar los golpes de derecha y de revés, lo que nos brinda un análisis pormenorizado de nivel de élite.

Sobre la autonomía, su batería nos permite alcanzar hasta 25 días de duración en modo Bluetooth y unos 14 días de uso habitual. Además, llega con tecnología NFC para usarlo con tarjetas de acceso, pudiendo transformarlo en una llave digital para la oficina o para determinados accesos del hogar, si así lo queremos. Un reloj que puede ofrecer esa gran autonomía, entre otras cosas, por su software ultrassencillo.

Ya que cuenta con el sistema operativo de Vivo Blue OS, que ofrece una experiencia de muy avanzada tanto para hacer deporte como para monitorizar la salud. Un aspecto muy interesante y poco conocido es su gran compatibilidad con dispositivos como los iPhone,siendo el primer smartwatch de terceros que soporta el seguimiento de los ciclos de salud nativo de iOS mediante la aplicación Origin Health.