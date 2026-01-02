Samsung muestra su nuevo proyector 4K portátil que presentará en el CES 2026

Sabemos que Samsung va a ser uno de los protagonistas del próximo CES 2026. El fabricante coreano ya nos ha adelantado sus nuevos equipos de sonido, o cómo evolucionará su hogar conectado. Ahora le toca el turno al Samsung Freestyle+, sunuevo proyector portátil.

En la nota de prensa que ha publicado, el fabricante no ha ofrecido datos exactos, pero sí algunas pinceladas de lo que podemos esperar de este proyecto Samsung Freestyle+, que es el sucesor directo del Freestyle anterior.

Todo lo que sabemos del Samsung Freestyle+

Para empezar, a nivel estético no hay grandes sorpresas. Y es una excelente noticia, para ser sinceros. De esta manera, el Freestyle+ mantiene el diseño cilíndrico y compacto que convirtió al primer Freestyle en un producto muy conocido. Recordemos que su diseño permite una rotación de 180 grados, lo que facilita proyectar en paredes, techos o incluso en el suelo sin accesorios adicionales. Y su éxito fue tan grande al punto de que decenas de marcas chinas plagiaron su aspecto.

Samsung Freestyle+ | Samsung

Además, este nuevo Samsung Freestyle+ incluye diferentes mejoras técnicas. Samsung ha confirmado que habrá un aumento de brillo, que alcanza los 430 lúmenes ISO, casi el doble que la generación anterior. Gracias a ello, disfrutaremos de una imagen más visible en entornos cotidianos, sin necesidad de oscurecer por completo la habitación.

Y ojo, que hay sorpresa a nivel de software. Samsung ha integrado en el Freestyle+ su tecnología AI OptiScreen, un conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial que ajustan automáticamente la imagen al entorno. Con ello, solo tendrás que colocar el proyector, apuntar y empezar a ver contenido sin perder tiempo en configuraciones manuales.

El sistema corrige la deformación de imagen incluso cuando se proyecta sobre superficies irregulares o en ángulo, ajusta el enfoque en tiempo real si el dispositivo se mueve y adapta el tamaño de la imagen al área disponible. Incluso analiza el color y la textura de la pared para reducir interferencias visuales y mejorar la fidelidad de la imagen. Ten en cuenta que la idea es que puedas mover el Samsung Freestyle+ donde te apetezca. Y con este sistema, lo podrás poner de noche apuntando al techo y ver constelaciones, llevártelo al comedor para ver algo con tus hijos… Opciones no te van a faltar.

Para ofrecer todo esto, el Samsung Freestyle+ se apoya´en Vision AI Companion, la inteligencia artificial del fabricante para su familia de dispositivos de imagen como Smart TV o proyectores y que no faltará en este equipo portátil. La guinda del pastel la pone el acceso a Samsung TV Plus, plataformas como Netflix y Samsung Gaming Hub, eliminando la necesidad de conectar dispositivos externos, ya que cuenta con Tizen.

Cerramos con su soporte a Q-Symphony, lo que permite sincronizarlo con barras de sonido Samsung para crear un conjunto más envolvente, Samsung mostrará el Freestyle+ en el CES 2026, que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas, y tiene previsto un despliegue global progresivo durante la primera mitad del año.

A falta de conocer precio y disponibilidad concreta en España, el Freestyle+ de Samsung apunta maneras. Sin duda, uno de los mejores proyectores portátiles que puedes comprar.