Apple añade este emblemático Apple Watch a su listado de equipos vintage

Apple ha aprovechado Año Nuevo para hacer limpieza de equipos, y acaba de actualizar su listado de dispositivos vintage, afectando a equipos como el Apple Watch Series, iPhone 11 Pro o al último MacBook Air con procesador Intel.

¿Tienes alguno de los modelos afectados? Te contamos todo lo que debes saber sobre los dispositivos vintage de Apple y qué puedes hacer.

Qué son los dispositivos vintage de Apple y cómo te puede afectar

Apple considera que un producto pasa a ser vintage cuando han transcurrido más de cinco añosdesde que dejó de venderse de forma oficial. Esto no significa que el dispositivo deje de funcionar ni que quede automáticamente abandonado, pero sí implica ciertos cambios importantes a nivel de soporte.

MacBook Air de 2020 | Apple

Para empezar, un equipo catalogado como vintage puede seguir recibiendo reparaciones en tiendas oficiales de Apple y servicios técnicos autorizados, aunque solo si hay piezas disponibles. Es decir, ya no existe la garantía de que cualquier avería pueda solucionarse, y el acceso a componentes depende del stock restante.

En cuanto al software, estos dispositivos suelen quedarse fuera de las grandes actualizaciones de sistema, aunque pueden seguir recibiendo parches de seguridad puntuales durante un tiempo limitado. Pero ya vas viendo que tendrán muchas limitaciones.

Los nuevos dispositivos de Apple que pasan a ser vintage

La actualización realizada por Apple incluye un listado amplio de productos que ya han cumplido ese ciclo de más de cinco años fuera del mercado. Estos son los equipos que pasan oficialmente a considerarse vintage y que puedes ver listados en su web de soporte.

MacBook Air (Retina, 13 pulgadas, 2020)

iPhone 8 Plus de 128 GB

iPhone 11 Pro

iPad Air 3 con conectividad WiFi y Cellular

Apple Watch Series 5 de aluminio en 40 y 44 mm

Apple Watch Series 5 de cerámica en 40 y 44 mm

Apple Watch Series 5 Hermès en 40 y 44 mm

Apple Watch Series 5 Nike en 40 y 44 mm

Apple Watch Series 5 de acero inoxidable en 40 y 44 mm

Apple Watch Series 5 de titanio en 40 y 44 mm

Otro modelo que destaca es el MacBook Air de 2020 con Intel, un modelo que apenas estuvo ocho meses a la venta antes de que Apple iniciara la transición a Apple Silicon con el M1.

Además, Apple también ha movido los auriculares Beats Solo3 Wireless de edición especial Mickey Mouse desde la categoría vintage a la de obsoletos, lo que implica que ya no reciben soporte de hardware salvo excepciones muy concretas.

En resumen, si tienes un Apple Watch Series 5 o alguno de los dispositivos incluidos en esta lista, que sepas que siguen siendo productos funcionales, pero su estatus cambia y conviene tener claro que el soporte oficial empieza a ser limitado.