Cinco portátiles potentes para volver al trabajo con todo el potencial de la IA

El verano termina y al mismo tiempo que los escolares vuelven a las clases, volvemos a los quehaceres diarios y al trabajo. Septiembre da pie a los nuevos proyectos, y es el momento idóneo para renovar los equipos. A continuación, te recomendamos una selección de portátiles potentes con los que retomar el trabajo.

Portátiles potentes con excelente rendimiento para el trabajo

La vuelta a la rutina tras el verano, para muchos de nosotros, supone una cuesta mucho más pronunciada que la de enero. Tras los días de descanso, llega el momento de volver al trabajo. Para ello es de gran ayuda hacerlo estrenando equipo que nos haga la vida mucho más fácil. Estrenar portátil es algo que, aunque ponerlo en marcha para algunos es una tarea tediosa, tiene su recompensa, sobre todo si cambiamos nuestro viejo equipo, por un ordenador más potente, estos son algunos modelos con los que la vuelta al trabajo se hará más llevadera.

Lenovo ThinkPad L y ThinkPad X13 | Lenovo

Si buscas un portátil potente y versátil, el Lenovo ThinkPad L15 Gen3 i5-1235U, puede ser una muy buena opción, cuenta con pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y resolución de 1920x10080 ppp, procesador Core i5 con memoria DDR4 RAM 256 GB y disco duro SSD con capacidad 256 GB. Windows 11 y conectividad Wifi y Bluetooth. Su precio es de unos 684,52 euros.

Galaxy Book 4 Edge | Samsung

Otra buena alternativa es el Samsung Galaxy Book 4, un ordenador ultra fino y ligero con pantalla de 15,6 pulgadas Full HD LED. Procesador intel core i5-120U. Con sistema operativo Windows 11 disco duro SSD de 512 GB y memoria RAM 8 GB. Gracias a la tecnología Intel Iris Xe Graphics, nos ofrece una buena calidad de imagen. Su precio es de 969, euros

LG gram Pro | LG

Si buscas un portátil fácil de llevar a pesar de su tamaño, el LG Gram 16ZD90S-G.AX75B, además de muy fino, es ultraligero con un peso que apenas supera los 110 gr. con pantalla con panel IPS antirreflejo de 16 pulgadas. Cuenta con procesador Intel Core Ultra 7, con capacidad de almacenamiento con un disco duro SSD de 512 GB y memoria RAM de 16 GB. La gran capacidad de su batería le otorga autonomía de 24 horas de uso continuado. Su precio es de 999,99 euros

Medion SPRCHRGD 14 S2 | Medion

El ordenador portátil Medion SPRCHRGD 14 S2, con una pantalla con un tamaño algo menor en comparación con los anteriores, ya que cuenta con pantalla de 14 pulgadas, 2,8K WQXGA con una tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador, Core Ultra 5 228V, le proporciona una gran velocidad de procesamiento y es ideal para usar Copilot en Windows 11. Cuenta con disco duro SSD de 512 GB y 32 GB de RAM. Su precio es de 1.099, 94 euros.

Microsoft Surface Pro 8 | AMAZON

Para completar la selección no podía faltar una Surface de Microsoft. Con pantalla táctil de 13,8 pulgadas, un tamaño algo menor en comparación con los anteriores, lo que la hace fácil de transportar. Dispone de procesador Snapdragon X Plus y Windows 11. Cuenta con disco duro SSD de 512 GB y memoria RAM de 16 GB. Su precio es de 1199 euros.