Adobe Express tendrá un nuevo asistente de IA para que editar sea una tarea mucho más sencilla

El Adobe MAX 2025 ya está aquí y ha llegado cargado de novedades. ¿Lo más interesante? Adobe ha anunciado el lanzamiento del nuevo Asistente de IA en Adobe Express, una funcionalidad que permitirá editar de forma más sencilla que nunca.

Decir que esta herramienta aún está en fase beta, pero permite transformar simples ideas en diseños profesionales en cuestión de minutos, gracias a una experiencia conversacional potenciada por inteligencia artificial. Sí, vas a poder escribir una prompt y el asistente de IA se encargará del resto. Para ello te sugerirá, modificará o creará elementos visuales con una comprensión profunda del diseño, el contexto y la estética.

Adobe Express contará con IA conversacional

Como te decíamos, el nuevo asistente de IA permite generar y editar contenido gráfico directamente desde una conversación. Cambiar fondos, ajustar fuentes, editar imágenes o personalizar colores es tan sencillo como escribirlo en texto.

Esta edición conversacional está integrada con el resto de herramientas prácticas de Express, como los selectores de color, controles deslizantes o gestión de capas, que siguen estando disponibles para los usuarios que prefieran afinar el resultado manualmente.

Te recomendamos darle un vistazo al vídeo que hay sobre estas líneas, porque el potencial de la IA conversacional en Adobe Express apunta maneras. Para que entiendas su potencial, este asistente comprenderá tus prompts, pero también será capaz de interpretar instrucciones ambiguas. Por ejemplo, si se le pide que haga un diseño “más tropical”, puede cambiar el fondo, añadir vegetación exuberante, modificar la paleta de color y sugerir fuentes acordes al nuevo estilo.

¿Cómo lo han conseguido? Adobe ha explicado que este asistente está alimentado por sus propios modelos de IA, además de soluciones de terceros, seleccionando automáticamente la mejor opción para cada tipo de tarea. Se combina con los millones de recursos profesionales y las herramientas creativas líderes de Adobe, todo en una interfaz visual de arrastrar y soltar.

Además, el Asistente aplica principios de diseño aprendidos de profesionales, por lo que sabe cómo armonizar colores, ajustar tipografías, organizar elementos visuales y optimizar campañas completas manteniendo la coherencia estética y funcional.

Disponibilidad y modelo de acceso

El nuevo Asistente de IA está ya disponible en versión beta para usuarios premium de Adobe Express en escritorio. Más adelante, estará abierto a todos los usuarios de la plataforma mediante el uso del sistema de créditos generativos Firefly, con la opción de adquirir paquetes adicionales para desbloquear más funciones creativas. Sin duda, con herramientas así, aplicaciones como Photoshop estarán muy pronto al alcance de todos para que podamos dejar volar nuestra imaginación.