Un "Loro" con Bluetooth, el mejor regalo para los papás ochenteros

Cada 19 de marzo se celebra el día del padre, un día muy especial para recordarle cuando nos quiere y agradecerle todo lo que hace por nosotros. A lo largo de los años, vamos haciendo todo tipo de presentes, por lo que las opciones de regalo se reducen cada vez más. Si quieres huir de los regalos más clásicos y acertar con uno de los regalos que te transportará a otros tiempos este es el regalo perfecto.

Si tu padre ha vivido los 70, 80 o 90 este es el regalo perfecto

Una década que se caracterizó por colores estridentes, rebobinar las cintas de cassette con un boli Bic para ahorrar batería, y sobre todo por los reproductores portátiles los cuales en el argot de esos tiempos se les bautizó como “loro”. Un reproductor que no podía faltar en la habitación de cualquier adolescente y que también tenía cabida en la calle. Si tu padre es uno de esos que mira con nostalgia aquellos momentos, este es el regalo perfecto para revivir su época dorada. Aunque los loros actuales cuentan aún con una estética contundente, esconden en su interior tecnología moderna con Bluetooth y sonido digital, estos son algunos ejemplos de los que podemos encontrar.

Medium P66538 | Medium

Comentamos con el Medium P66538, un ghettoblaster en todos los sentidos, con un diseño cuadrado y botones mecánicos con los que se puede escuchar el “clic” característico al pulsarlos. Además de un reproductor de casete analógico y CD, cuenta con Bluetooth de última generación, ranura para tarjeta MicroSD, radio digital DAB + además de puertos USB. Con dos woofers independiente y botón de X-Bass, para unos graves contundentes al más puro estilo ochentero.

Philips AZB798T/12 | Philips

Si prefieres unas líneas un poco más redondeadas y compactas el Philips AZB798T/12, ideal para desempolvar las viejas cintas y cds. Cuenta con pletina, lector de CD, radio tanto analógica como digital, conectividad bluetooth y puertos USB. Un equipo super completo con 12W de potencia y mando a distancia, para controlarlo desde cualquier lugar.

Silva Schneider PCR 1980 BT | Silva Schneider

Por último, uno de los dispositivos con más estilo puramente retro es el Silva Schneider PCR 1980 BT, el cual parece que ha viajado en el tiempo y hemos sacado de una tienda de 1985. Su diseño en el que encontramos rejillas metálicas, interruptores y diales nos transporta al instante a esos tiempos. Pero por lo que destaca este modelo, es por la capacidad de convertirlo en un altavoz inalámbrico tras conectarlo por Bluetooth al móvil. Además, cuenta con conexión USB con el que podemos usar un pendrive con archivos mp3, permitiendo el volcado de las antiguas cintas grabadas de la radio.

Tres opciones excelentes de regalo que podemos comprar a través de Amazon, que harán las delicias de los nostálgicos de los 80, que ahora están tan de moda. Lo que convierte a estos “loros” digitales, en algo más que un presente, sino que estamos regalando un pedazo de historia, que nos obliga a desempolvar las viejas cintas y cds, sin perder el encanto de lo analógico.