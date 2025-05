Marshall se estrena con las barras de sonido con la nueva Heston 120

La popular firma de sonido Marshall, icono del rock durante décadas por sus reconocibles amplificadores. Un fabricante que se ha adaptado bien a los nuevos tiempos, dándole un toque muy tecnológico a toda su gama de altavoces. Desde hace años sus altavoces y auriculares Bluetooth son de los más deseados por muchos melómanos, y ahora el fabricante está dando el salto a las barras de sonido, un terreno inexplorado para ellos, pero que puede darles también muchas alegrías viendo cómo han diseñado su primer modelo.

Ficha técnica de la nueva barra Marshall Heston 120

No estamos hablando de una barra de sonido cualquiera, sino de una de alta gama, ya que no hay más que echar un ojo a su precio para darse cuenta de que este dispositivo no será accesible para muchos consumidores. De hecho, se trata del dispositivo de electrónica de consumo más caro con el que cuenta Marshall ahora en su gama, por lo que es evidente que se trata de un producto de nicho para quien busca lo mejor en una barra de sonido.

Marshall Heston 120 | Marshall

Es una barra de sonido que busca ofrecer una calidad extra, a través de la compatibilidad con un gran número de estándares de sonido de calidad, como Dolby Atmos y DTS X de 5.1.2 canales, equipado con 11 controladores. Es un dispositivo que además se adapta a los estándares de transmisión de audio actuales, con compatibilidad para AirPlay 2, Googlecast o Bluetooth LE, así como con Tidal o Spotify Connect, dos de las plataformas de streaming de música más importantes.

Una de las señas de identidad de Marshall se ve reflejada muy bien en esta nueva barrad de sonido. Como es el diseño clásico, revestido de textil, con el icónico logotipo de Marshall en su clásica tipografía dorada. Y por supuesto unos mandos físicos con varios diales que le dan ese inconfundible toque vintage a esta barra de sonido. En la entrevista que han hecho a uno de los responsables de Marshall en el medio WIRED, asegura que esta barra de sonido no tiene nada que envidiar a las de Sonos, Sennheiser, Sony o Devialet, por lo que es evidente que el objetivo de la marca ha sido crear una barra de sonido de alta gama.

Esta será la primera barra de sonido de toda una nueva gama de ellas. Han comenzado por la más avanzada, por lo que a lo largo de 2025 iremos conociendo nuevos modelos más asequibles. Esta Heston 120 se podrá reservar desde la página del fabricante a partir del 3 de junio, de momento solo nos podemos registrar para conocer todos sus detalles antes de la venta. El precio no es oficial, pero desde Marshall aseguran que rondará los 1000 euros.