Nuevas HTC Vive Flow, las gafas de realidad virtual con las que relajarte

HTC, la legendaria firma que hace algo más de un lustro dominaba el mercado de móviles y que hoy está prácticamente desaparecida de este, está teniendo una fructífera trayectoria fabricando gafas de realidad virtual y aumentada. Las hemos visto en diferentes modelos, para distintos usos, mayoritariamente para jugar en los PCs, pero en este caso estamos ante un dispositivo diferente, unas gafas con un cometido distinto. Y es que, empezando por su aspecto exterior, estas nos ofrecen un uso diferente del que estamos acostumbrados. Y concretamente se centran en ofrecernos un uso más cercano al teléfono y con una orientación muy “healthy”

Características de las nueva HTC Vive Flow

Sin duda lo más llamativo es el propio diseño y aspecto exterior de las gafas, que es más parecido al de unas tradicional, aunque en este caso embrutecidas hasta el extremo, pero con un aspecto que es completamente reconocible y que la diferencia del resto de las que ha lanzado la marca en los últimos años, y también sus competidores. Estas gafas tienen dos pequeñas pantallas, con una gran resolución de 3.2K con un refresco de 75Hz. El ángulo de visión es de 100 grados, y cuentan con un ajuste bastante útil para muchos de nosotros, ya que cuenta con un práctico ajuste para adaptar la visión a las dioptrías que tengamos en cada ojo, si es que normalmente necesitamos gafas, así se evitan mareos y dolores de cabeza.

Sin duda el aspecto más interesante de estas gafas, más allá de su original diseño, es que se utiliza de manera estrecha junto con el teléfono móvil. De hecho, este es el controlador de todas nuestras experiencias virtuales con las gafas. Por tanto, nos vamos a poder mover por los menús de la las gafas para poder elegir los contenidos deslizando nuestros dedos por la pantalla del teléfono, siempre de forma intuitiva. De una manera similar a como funcionan los mandos para controlar el televisor de forma remota con el teléfono, convirtiéndose este en un gran Touchpad. Por tanto, podemos emparejar las gafas con nuestro teléfono mediante conectividad Bluetooth. Pero también a través de Miracast, por lo que podremos enviar la pantalla del móvil a las gafas para poder disfrutar de cualquier contenido en un entorno virtual.

Estas gafas tienen dos cámaras frontales, con las que se pueden seguir nuestros movimientos, así como un procesador Qualcomm XR1 para mover todas las experiencias en sus dos pantallas. Llega con un almacenamiento interno de 64GB. No son unas gafas para jugar a espectaculares juegos, y está más orientada a relajarse con diferentes ejercicios y hacer un alto en nuestra estresante vida diaria. Y a pesar de lo aparatosas que se ven estas gafas, son muy ligeras, de hecho, solo pesan 189 gramos, menos que muchos teléfonos móviles. Para poder funcionar utilizan un conector USB tipo C. Unas gafas que de momento se han lanzado solo en Estados Unidos, y que como podéis imaginar no tendrán un precio precisamente económico. De hecho, cuestan 499 dólares, un precio que podemos esperar literal traducido a euros si alguna vez llega a España.