La nueva Lenovo Tab Plus Gen 2 presume de sonido con 9 altavoces JBL

Lenovo es un fabricante que imprime calidad y exclusividad a sus dispositivos a precios bastante razonables. Y ahora demuestran que con esta nueva tableta, un aspecto que normalmente no destaca en las tabletas, el sonido, puede convertirse en algo de extraordinaria calidad. Y es que esta nueva Lenovo Tab Plus Gen 2 presume de un apartado sonoro único en el mercado, colaborando con una de las firmas de sonido más destacadas, JBL.

Ficha técnica de la nueva Lenovo Tab Plus Gen 2

Uno de los aspectos distintivos de esta tableta es un sonido Premium. Esta tableta cuenta con un sistema de nueve altavoces Pro desarrollados por JBL y afinados con tecnología Dolby Atmos, que nos proporcionan un sonido inmersivo con bajos profundos y diálogos extremadamente nítidos.

Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo

Cuenta con una característica muy interesante, como es su modo de altavoz Bluetooth integrado, que permite que la tableta funcione como un altavoz independiente, de modo que podamos reproducir y controlar música o podcasts directamente desde el smartphone. Además, ofrece procesamiento Dolby Audio, que adapta el sonido mediante tres perfiles específicos: Dinámico, Película y Música.

En cuanto a la pantalla, ofrece un panel LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2.5K y una tasa de refresco de 120 Hz . También cuenta con soporte para Dolby Vision y HDR10, lo que nos brinda colores vivos y una buena claridad de imagen. Cuenta con un modo de Alto Brillo , que permite a la pantalla alcanzar hasta los 800 nits, lo que resulta esencial para disfrutar de nuestros contenidos favoritos en exteriores o bajo la luz directa del sol.

Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo

Ofrece algo interesante, como es un soporte trasero integrado que gira 360 grados, permitiendo colocarla sin problemas tanto en modo vertical como horizontal. El rendimiento de esta tableta depende de un potente procesador MediaTek Dimensity 7400. Viene acompañado de hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 2 TB mediante una tarjeta MicroSD.

Cuenta con conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara trasera con autoenfoque de 13 megapíxeles. Llega con Android 16, y además recibirá dos grandes actualizaciones, hasta Android 18 y los parches de seguridad garantizados hasta el año 2030.

A nivel de batería, tiene una capacidad de 10200 mAh, lo que se traduce en hasta 15 horas de reproducción, por ejemplo, en YouTube. Y además se carga rápidamente con una potencia de carga de 45 W mediante un conector USB tipo C. También hay interesantes funciones de IA, como Lenovo AI Live Transcript, que ofrece traducción en tiempo real compatible con más de 40 idiomas. Y Lenovo Smarter Reader, que facilita la lectura, y AI Notes con Lenovo Notepad, para tomar notas y apuntes.

La nueva tableta llegará a diferentes mercados en las próximas semanas, no hay que descartar que llegue a España. El precio inicial sería de unos 345 euros al cambio.