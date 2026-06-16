Lenovo estrena unos auriculares de clip con Bluetooth 7 por apenas 10€

Poco a poco, la comunicación inalámbrica va evolucionando con nuevos estándares. Ahora le toca el turno al Bluetooth 7.0, la última versión de uno de los estándares más importantes del mercado, y que todos utilizamos a diario. Ahora Lenovo ha estrenado en unos auriculares inalámbricos la última versión de este estándar, y eso nos da una idea de lo rápido que está evolucionando esta conectividad, que, como es lógico, nos aporta muchas nuevas ventajas que vamos a conocer a continuación.

Ficha técnica de los Lenovo TA410

Junto con la conectividad, es evidente que estos auriculares destacan por su diseño, ya que es de clip, que está ahora de moda y nos permite hacer un uso mucho más cómodo durante más horas, ya que los auriculares abrazan la oreja sin presionar al oído, por lo que son extremadamente cómodos incluso si hacemos deporte con ellos. Unos auriculares que nos ofrecen muchas características interesantes a pesar de su precio ultra ajustado.

Nuevos Lenovo TA410 | Lenovo

Como decimos, son de los primeros auriculares que cuentan con conectividad Bluetooth 7.0, el último estándar en esta conectividad, y que nos brinda una conexión más estable, y con un alcance de 10 metros. Para compensar el diseño abierto de los clips, Lenovo ha introducido una tecnología para orientar el sonido hacia los oídos, con tal de que no se pierda el sonido hacia el exterior.

Ofrecen cancelación de ruido ambiental para llamadas, para que mientras hablamos escuchemos nítidamente a nuestros interlocutores. Para ello cuentan además con cuatro micrófonos. La autonomía de estos auriculares depende de una batería que es capaz de brindarnos hasta 48 horas de reproducción con una carga completa, incluyendo la batería integrada en la funda de transporte de los dispositivos.

En el caso de los auriculares, la autonomía que nos ofrecen con sus baterías es de 8 horas con una carga completa. Y es que la batería de estos es de 25 mAh, mientras que en la funda hay una de 250 mAh. Se pueden cargar al completo en 2,5 horas, mientras que el puerto USB tipo C nos ofrece una manera cómoda y muy compatible de cargarlos. Respecto de la resistencia a los elementos, cuenta con una certificación IPX5, que nos permite mojarlo de salpicaduras o de la propia agua de lluvia.

Lo más sorprendente de todo es su precio, y es que, a pesar de su bonito diseño y la practicidad del clip, o ser de los primeros en contar con Bluetooth 7.0, podemos comprarlos por poco más de 10 euros al cambio. Eso sí, de momento llegan a China, y no parece que vayan a llegar a España, donde Lenovo no suele vender este tipo de auriculares.