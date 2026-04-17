Lluvia de estrellas Líridas 2026: esta es la mejor noche para verlas

Abril está cargado de eventos astronómicos. El próximo es uno de los fenómenos más esperados del año: la lluvia de estrellas Líridas. Te contamos cuándo y dónde podrás verla.

Esta espectacular lluvia de estrellas podrá verse en el cielo entre los días 16 y 25 de abril. Su máximo se espera en torno a la noche del 22 al 23 de abril. Momento a partir del cual, la frecuencia de meteoros podría aumentar, especialmente instantes previos al amanecer, cuando la posición de la Tierra favorece esta observación.

En condiciones óptimas, podrán verse entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque en otras ocasiones se han producido explosiones de actividad de más de 100 meteoros por hora.

Liridas 2020 vistas desde la ventana | Sinc

Para disfrutar de este fenómeno lo máximo posible, se recomienda alejarse de las zonas urbanas y buscar espacios abiertos más oscuros. Las Líridas pueden observarse a simple vista, solo hay que estar bien atento.

El origen de este fenómeno astronómico data de una fecha superior a los 2.000 años de antigüedad y el "responsable" es el cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cuerpo de largo periodo que orbita el Sol cada 415 años. Cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas que dejó a su paso, los fragmentos colisionan con nuestra atmósfera y se incineran a casi 50 kilómetros por segundo, generando las conocidas estrellas fugaces.