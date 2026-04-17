ASTRONOMÍA
Lluvia de estrellas Líridas 2026: esta es la mejor noche para verlas
Para disfrutar de este fenómeno lo máximo posible, se recomienda alejarse de las zonas urbanas y buscar espacios abiertos más oscuros.
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Abril está cargado de eventos astronómicos. El próximo es uno de los fenómenos más esperados del año: la lluvia de estrellas Líridas. Te contamos cuándo y dónde podrás verla.
Esta espectacular lluvia de estrellas podrá verse en el cielo entre los días 16 y 25 de abril. Su máximo se espera en torno a la noche del 22 al 23 de abril. Momento a partir del cual, la frecuencia de meteoros podría aumentar, especialmente instantes previos al amanecer, cuando la posición de la Tierra favorece esta observación.
En condiciones óptimas, podrán verse entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque en otras ocasiones se han producido explosiones de actividad de más de 100 meteoros por hora.
Para disfrutar de este fenómeno lo máximo posible, se recomienda alejarse de las zonas urbanas y buscar espacios abiertos más oscuros. Las Líridas pueden observarse a simple vista, solo hay que estar bien atento.
El origen de este fenómeno astronómico data de una fecha superior a los 2.000 años de antigüedad y el "responsable" es el cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cuerpo de largo periodo que orbita el Sol cada 415 años. Cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas que dejó a su paso, los fragmentos colisionan con nuestra atmósfera y se incineran a casi 50 kilómetros por segundo, generando las conocidas estrellas fugaces.
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