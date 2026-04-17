Dos hábitos sencillos al comer podrían ayudar a mantener un peso más bajo, según un estudio

Un nuevo estudio sugiere que no solo importa qué comemos, sino también cuándo lo hacemos. Investigadores han identificado dos hábitos alimenticios simples que se asocian con un menor peso corporal a largo plazo. Te contamos los detalles.

El trabajo, realizado con más de 7.000 adultos durante cinco años, encontró que las personas que ayunan durante más tiempo por la noche y desayunan temprano tienden a tener un índice de masa corporal (IMC) más bajo con el paso del tiempo.

Según los científicos, estos patrones podrían funcionar porque están más alineados con el ritmo circadiano del cuerpo, es decir, el reloj biológico que regula procesos como el metabolismo, el apetito y el gasto energético.

Ayuno intermitente | iStock

Además, combinar ambos hábitos parece ser más efectivo que aplicar solo uno de ellos.

Sin embargo, el estudio también advierte que saltarse el desayuno como forma de ayuno intermitente no ofrece los mismos beneficios e incluso puede estar relacionado con estilos de vida menos saludables.

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores señalan que se trata de un estudio observacional, por lo que no demuestra una relación directa de causa-efecto. Aun así, refuerza la idea de que pequeños cambios en la rutina diaria pueden tener un impacto significativo en la salud a largo plazo.