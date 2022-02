Motorola estrena un curioso gadget para popularizar las gafas de realidad aumentada

El mercado de gafas de realidad virtual y aumentada no ha parado de crecer en los últimos años, pero no al ritmo que muchos esperaban, eso es evidente. Y es que este segmento se ha visto lastrado durante estos años por unas altas expectativas que no se han cumplido básicamente porque este no termina de ser un segmento popular para los consumidores, porque precisamente el consumo de estos contenidos no es cómodo ni práctico para la mayoría. Este tipo de gafas suelen ser voluminosas y bastante incómodas. De ahí que Motorola esté trabando en un dispositivo que busca precisamente hacer más accesible este tipo de gafas.

Un nuevo dispositivo para complementar las gafas

El dispositivo de la firma que hemos conocido ahora es bastante curioso, porque propone otra forma diferente de llevar nuestras gafas de realidad aumentada de una forma que sean mucho más sencillas y sobre todo cómodas de vestir. Básicamente es una especie de collar que contiene todo el hardware necesario para el buen funcionamiento de las gafas de realidad aumentada. Este dispositivo digamos que contiene un hardware similar al de un teléfono móvil, pero en realidad está diseñado para que alimente de hardware a unas de estas gafas.

El curioso accesorio | Motorola

De esta forma todo ese hardware lo llevamos colgando del cuello, y se comunica de forma inalámbrica con las gafas, a las que aporta toda esa potencia. Este hardware cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, el más potente que podemos encontrar ahora en Android, así como de una batería de 5000mAh, que le permitirá mantenerse encendido uno o más días según el uso que se haga de ello. También cuenta con un panel táctil, así como ranura para la tarjeta SIM, diferentes sensores, como un giroscopio o acelerómetro, o incluso unos altavoces para reproducir los sonidos de las propias gafas.

Además se trata de un dispositivo compatible con redes 5G, por lo que se podrá acceder a datos en tiempo real y visualizar todo tipo de entornos con extrema fluidez. Y lo más importante de todo, sin sentir que llevamos encima una pesada carga en la cabeza, que es básicamente el aspecto que ha ralentizado la popularidad de estos dispositivos. De momento este dispositivo está todavía en desarrollo, a punto de lanzarse, y es similar a algunos auriculares y altavoces de cuello que hemos conocido en estos últimos años.

Parece ser que el enfoque inicial de este dispositivo estaría orientado al entorno empresarial, para que sea cada vez más habitual trabajar con este tipo de ayuda en forma de repositorio virtual, y así aumentar la productividad pudiendo acceder en tiempo real a diversos datos o entornos virtuales que nos permitan ser más productivos. La idea es que este dispositivo no sea solo compatible con las gafas de Lenovo, su empresa matriz, sino que también se convierta en un estándar que permita utilizarlo con gafas de otros fabricantes, como por ejemplo Microsoft. Una manera diferente de encarar esos problemas que genera el formato de dispositivos de realidad aumentada.