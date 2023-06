Las Meta Quest son oficiales, justo a tiempo para las nuevas gafas de Apple

La realidad virtual y mixta está a punto de revolucionar la forma en la que interactuamos con nuestro mundo real y también con el virtual. Y es que no solo la semana que viene conoceremos las que serán las primeras gafas de este tipo creadas por Apple, sino que además Meta acaba de anunciar por sorpresa la llegada de una nueva generación de sus gafas más populares, algo que ha llevado mucho tiempo no solo a Meta, sino a toda la industria conseguir, hablamos de las nuevas Meta Quest 3, que ya son una realidad.

Así son las nuevas gafas de Mark Zuckerberg

Ha sido el propio propietario del gigante tecnológico quien ha desvelado, que ha anunciado las nuevas gafas por 499,99 dólares, aunque en España el precio al que se han anunciado es de 569,99 euros. Esta versión tiene un almacenamiento interno de 128GB. Unas gafas que llegan grandes cambios a nivel estructural, ya que ahora son mucho más cómodas de llevar, algo esencial en todo dispositivo de realidad virtual. Estamos hablando de un diseño que ahora pesa hasta un 40% menos que sus predecesores, por lo que lógicamente el cambio se va a notar de manera espectacular tras varias horas.

Y sobre todo son unas gafas mucho más potentes, gracias al procesador Snapdragon con el que cuentan, y que ahora dotará a estas gafas con un rendimiento mucho mayor, por lo que obtenemos lo mejor que podemos esperar de un dispositivo de este tipo, más ligereza y una mayor eficiencia en el gasto. Meta ha ido anunciando diferentes novedades sobre estas gafas, que, aunque ya son oficiales, todavía no se van a poner a la venta. Ya que lo harán a finales de año, mientras que en un evento después del verano desvelarán muchos más detalles. Así que parece que esto es más bien un anuncio apresurado para hacer frente al que va a ser más que probable terremoto mediático que van a generar las nuevas gafas de Apple y que se podrían presentar en la Keynote que tendrá lugar el próximo lunes.

Las nuevas gafas también son más delgadas que sus predecesoras, por lo que no solo pesan menos, sino que además van a tirar mucho menos de nuestra cabeza cuando nos movamos con ellas mientras jugamos. Por otro lado, también estrenan un nuevo procesador Snapdragon que no se ha especificado, que van a dotar de un rendimiento mucho más fluido a todos los juegos que carguemos en ellas, hasta el doble de potencia según Meta, porque recordemos que al contar con su propio hardware no necesitan de terceros dispositivos para funcionar, salvo sus mandos de control con los que viene de fábrica. Por supuesto todo esto nos ofrecerá también gráficos de mayor calidad con un movimiento más suave aún.

Los controladores también se han rediseñado, para que sean más sencillo de utilizar, y sobre todo más intuitivo de usar. Las Meta Quest se han convertido sin duda alguna en las gafas preferidas por muchos, y de momento no deberían preocuparse por las que va a lanzar Apple, ya que serán hasta seis veces más caras, y orientadas en un principio a desarrolladores.