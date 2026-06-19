Lenovo lanza unos auriculares gaming por poco más de 10€ al cambio

La firma china vuelve a lanzar nuevos dispositivos de gaming, un entorno en el que se encuentra especialmente cómoda, como ha demostrado también con sus consolas portátiles y PCs. Y ahora hace lo propio con unos nuevos auriculares para jugar, estos nos permiten disfrutar de horas de buen sonido sin prácticamente sentir fatiga alguna, que al final es lo importante. Además de facilitarnos la tarea de chatear con otros de viva voz.

Así son los nuevos Lenovo EY130

Estos auriculares de diadema cuentan con transductores de diafragma compuesto de 50mm. El diseño de estos auriculares cuenta con imanes dobles y un acabado de poliuretano con papel de fibra. Es un auricular al que se le puede sacar partido, sobre todo a la hora de jugar a shooter, esos juegos en primera persona y con muchos disparos, que ponen a prueba el sonido cristalino de los disparos, y la amplitud del campo sonoro para detectar amenazas de los enemigos a nuestro alrededor.

Los nuevos Lenovo EY130 | Lenovo

El rango de frecuencia de estos auriculares es de 20 Hz a 20 kHz, por lo que es bastante amplio. Lo más llamativo es que han sido diseñados con un perfil de sonido 7.1, lo que quiere decir que el sonido viene desde muchas fuentes a nuestro alrededor, por lo que es bastante rico y permite añadir una capa brutal de autenticidad al sonido mientras estamos jugando.

De esta nos garantizamos un sonido extremadamente envolvente, ese audio espacial del que se presume ahora, pero multiplicado para jugar. Vienen con un micrófono que se puede orientar a nuestra boca para que se nos escuche de forma cristalina. Este tiene una sensibilidad de -42dB ±3dB, y además cuenta con cancelación activa de ruido de ambiente, por lo que las llamadas se completan en silencio incluso si nos rodea el ruido.

No podía faltar la iluminación RGB para acabar de darle el toque exclusivamente gaming, ese que le da al dispositivo un aspecto fresco y moderno. La diadema se puede adaptar a diferentes tamaños, mientras que la espuma es en realidad una tela transpirable que los hace muy cómodos de utilizar durante varias horas, y evita que el calor se acumule en nuestras orejas. Se pueden conectar mediante un cable USB, o también con un tradicional minijack de 3,5mm. Lo mejor de todo, su precio es ridículo, se ha lanzado en China por apenas 10 euros al cambio.