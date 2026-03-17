Kingston lanza una memoria USB en España que cifra tus datos más sensibles

No le solemos dar la importancia que realmente merece, pero es evidente que la ciberseguridad es uno de esos aspectos clave que pueden evitar que nuestros datos más sensibles terminen en las manos equivocadas. Y por eso, bajo la apariencia de una memoria USB más, el fabricante Kingston ha lanzado ahora en España un nuevo modelo que tiene como gran reclamo una capa de seguridad única y extremadamente eficiente. Un auténtico blindaje ante cualquier amenaza durmiente, porque nunca se sabe dónde podemos estar pinchando esa memoria USB.

Una memoria volcada con la seguridad

Aunque su diseño parte de estándares de seguridad corporativa, es una memoria que puede utilizar cualquier usuario que sienta que necesita tener a mano un dispositivo capaz de proteger documentos especialmente valiosos. Para ello cuenta con el cifrado XTS-AES de 256 bits y posee la certificación FIPS 197 del NIST.

A la hora de leer y escribir datos, esta memoria cuenta con una interfaz USB 3.2 Gen 1, alcanzando velocidades de hasta 145 MB/s de lectura y 115 MB/s de escritura. Está acabada en un metal de color gris espacial con un revestimiento antihuellas que ayuda a resistir arañazos y marcas de uso. Sus dimensiones son de 60,56 mm x 18,6 mm x 9,6 mm y el peso de 22,94 g. Es una memoria compatible tanto con Windows 11 como macOS en sus versiones 13 a 26.

¿Y para qué sirve realmente? Pues bien, es una memoria que sobre todo añade una capa de seguridad extrema a los datos que se almacenan en ella. Para ello ofrece un sistema de contraseña múltiple. Permite contraseñas de 6 a 16 caracteres utilizando una combinación de diversos conjuntos de caracteres. Hay otro modo que permite convertir frases en contraseñas. Porque admite desde PIN numéricos hasta oraciones o letras de canciones de entre 10 y 64 caracteres, por lo que es fácil recordarlas sin comprometer la seguridad.

Pero las funciones de seguridad no se quedan aquí, ya que en casos más extremos, donde el hacker hace ataques indiscriminados, incluye protección contra ataques de fuerza bruta. Esto bloquea el acceso tras 10 intentos fallidos del usuario y borrando criptográficamente los datos si el administrador falla también 10 veces. Además, cuenta con un teclado virtual para evitar la grabación de pulsaciones por parte de keyloggers y protección contra ataques BadUSB mediante firmware con firma digital.

La nueva memoria se pone a la venta en nuestro país en cuatro versiones con distinto almacenamiento. Está disponible en 32GB, 64GB,128GB y 256GB. De momento no conocemos los precios, pero es de esperar que sea más elevado respecto de las memorias tradicionales por esa capa de seguridad adicional que nos brinda.