Insta360 lanza dos webcam con gimbal integrado que siguen tus movimientos

Las webcam nos llevan acompañando ya prácticamente tres décadas. A finales de los años noventa se convirtieron en el accesorio estrella de todo PC, al comenzar a ser algo más o

menos normal hacer videollamadas. Con el paso de los años, estas webcam se han sofisticado, como la tecnología detrás de esas videollamadas, y ahora hemos tenemos algunos ejemplos de lo más interesantes, como este que os traemos hoy y que trae algunas características realmente interesantes a los nuevos modelos de Insta360.

Unas cámaras web únicas

Hablamos de las nuevas cámaras Insta360 Link 2 Pro y Link 2C Pro, que no solo presumen en algunos casos de tecnología de seguimiento, sino también de sensores de alta calidad. Y es que habitualmente en el mercado de webcam la calidad no ha sido especialmente buena, porque al fin y al cabo siempre nos limita el ancho de banda. Pero en este caso el fabricante ha echado el resto para crear las mejores cámaras con la mejor calidad de imagen.

Por eso, ambos modelos cuentan con un sensor de 1/1,3”, que es bastante grande para una webcam, ya lo sería de hecho incluso para un smartphone. Esto quiere decir que en condiciones de poca luz estas cámaras pueden mostrar mucho más detalle. La gran novedad nos la brinda la Insta360 Link 2 Pro, que cuenta con un cardán o gimball, que le permite seguir nuestros movimientos por la habitación, para estar siempre dentro de la acción.

El sensor tiene una apertura de f/1.9, que es más que suficiente para una webcam. Con ella podemos marcar zonas de seguimiento, para que sepa dónde debe mirar para seguirnos con su movimiento y mantenernos siempre dentro de la escena. Esta cámara además es compatible con HDR y tiene ISO dual nativo para lidiar con esas situaciones de iluminación difíciles, sobre todo con poca luz. El sensor ofrece zoom de 4x, así como PDAF; y puede generar un modo bokeh, similar al de los retratos, en vivo, lo que evidentemente brinda un toque de profesionalidad adicional a las llamadas.

En el caso del modelo Link 2C tenemos las mismas características, pero en este caso se prescinde del cardán, y, por tanto, se convierte en una webcam fija como otra cualquiera, ideal si no somos de movernos mucho por la habitación o despacho mientras estamos en una reunión. Para suplir esta carencia, utiliza una tecnología que ya hemos visto en otras cámaras, y que consiste en alejar la cámara si se unen más personas a la reunión, para que todas ellas tengan cabida en ella.

Muy importante, en cuanto a resolución, estas cámaras pueden hacer directos en 4K a 30fps, o bien en Full HD a 60fps. Los micrófonos integrados cuentan con reducción de ruido asistida por IA. El precio con el que se lanzan en España es de 269 euros para la Insta360 Link 2 Pro, mientras que la Link 2C Pro sin cardán tiene un precio de 219 euros.