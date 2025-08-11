La inminente Samsung Galaxy Tab A11 se filtra en una imagen real

Samsung está trabajando en su nueva tableta barata, como sabéis, la gama A siempre ha estado asociada a las tabletas más económicas de la marca, esas que se mueven en la franja de entre 150 y 200 euros. Y la Samsung Galaxy Tab A11 será de nuevo una de esas tabletas baratas, que nos ofrecen una excelente relación de prestaciones y precio, a priori. En esta ocasión la tableta se ha vuelto a filtrar, y lo ha hecho mostrándose, tal y como es, en varias imágenes reales que nos han desvelado su diseño. Una tableta que estaría muy cerca de ser presentada por los coreanos.

Una imagen que no desvela demasiado

A nivel de diseño, no vamos a sacar conclusiones con esta imagen, porque nos muestra su frontal, la pantalla, donde obviamente poco se puede apreciar, sobre todo si además como en este caso está apagada. La tableta se ha dejado ver en la certificación Safety Korea, donde ha pasado con el modelo SM-X135N, algo que coincide con lo que de esperar de esta tableta de los coreanos. Una tableta que llegaría al mercado junto a la Samsung Galaxy Tab A11+.

La imagen nos muestra la tableta junto a dos reglas, que nos desvelan más o menos las dimensiones de la tablet, pero tampoco es algo relevante. Lo realmente interesante de este paso, que es que confirma que su lanzamiento está verdaderamente cerca. Y es que se espera que esta tableta se lance el próximo mes, se habla de India, pero lo normal es que lo haga a nivel global. Más o menos después de que se convierta en una realidad tras el IFA de Berlín, que es una época propicia para este tipo de lanzamientos, sobre todo para la vuelta al cole y el trabajo.

¿Qué esperamos de ella?

La realidad es que la información acerca de esta nueva tableta ha llegado con cuentagotas, porque las filtraciones no han sido todo lo profundas que nos hubiera gustado. Pero de lo poco que se sabe, por las certificaciones, es la batería con la que llegará al mercado. Esta sería de tan solo 5000 mAh, una capacidad bastante baja para lo que estamos acostumbrados. Pero es que su predecesora tenía 5100 mAh, no era grande tampoco, pero esta será aún más pequeña.

Y eso incluso teniendo en cuenta una pantalla bastante compacta, de 8,7 pulgadas en su anterior versión, aunque la versión Plus contaba con una de 11 pulgadas, y una batería de 7040 mAh. Por tanto, lo que parece bastante evidente, es que tanto la imagen como el paso por las certificaciones ha sido del modelo más accesible. Una tableta que debería estrenarse con un precio bastante ajustado, como en sus predecesores.

Esa franja por debajo de los 200 euros, donde las tabletas de Xiaomi, Huawei, Lenovo o Amazon son las más demandadas junto a las de la propia Samsung. Es de esperar que en los próximos días la nueva tableta se vea filtrada de manera masiva, completando casi todas esas lagunas que hay en su ficha técnica todavía.