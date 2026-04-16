Huawei se adelanta a Apple y Samsung con el Pura X Max: su primer plegable ultra ancho

En los últimos meses hemos conocido que Apple está muy cerca de lanzar su primer smartphone plegable, un terminal que no solo será el primero de este formato de Apple, sino que estrenará un factor de forma poco común en este segmento. Y es que será más ancho de lo habitual, para recrear las sensaciones de las tabletas, en su caso de los iPads. En cualquier caso no parece que vaya a ser el primero en lanzar un dispositivo de este tipo, ya que no solo Samsung está desarrollando su propia versión, sino que ahora Huawei se adelanta a todos, y anuncia su plegable de estas características, que presentará la próxima semana.

Así va a ser el nuevo Huawei Pura X Max

El nuevo smartphone plegable de Huawei se ha dejado ver en varios vídeos previos a su presentación, donde se puede ver con bastante detalle, y sobre todo nos desvela su aspecto más diferencial, el formato. Porque se trata del nuevo plegable ultra ancho de la firma china. Como se puede ver en esos vídeos, el dispositivo tiene una pantalla plegable más ancha, y también una pantalla externa más horizontal, y a la vez más pequeña que la media de pantallas externas en los plegables.

Es un plegable que vendrá con lápiz inteligente, siendo este uno de los aspectos que más se destacan en los vídeos compartidos por Huawei ahora. Previamente la firma china lo había mostrado en imágenes, y ahora se le puede ver en vivo. En ellas se puede ver el teléfono en la mano con un diseño mucho más compacto, y con una gran cámara de fotos triple, dentro de un módulo de cámara horizontal en forma de pastilla y con una barriga bastante generosa.

El Huawei Pura X Max se presenta el 20 de abril | Huawei

En el interior, la pantalla cuenta con una cámara selfie integrada en la esquina superior derecha, con un orificio bastante ajustado. El teléfono llegará con cinco colores, que incluyen Interstellar Blue, Olive Gold, Phantom Night Black, Vibrant Orange, y Zero Degree White. Las versiones disponibles contarán con 12GB o 16GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB.

Sobre su potencial, se espera que tenga un potente procesador Kirin 9030, y por tanto ofrecer un rendimiento de alta gama. Tal y como muestra Huawei en sus vídeos, el lápuz será uno de los grandes atractivos, unido a las diferentes herramientas de dibujo e IA que nos permitirán crear divertidas imágenes y stickers en tiempo real, desde imágenes obtenidas desde la cámara del teléfono.

Lo que parece evidente es que el nuevo plegable de Huawei se va a adelantar varios meses a Apple y Samsung con un formato que parece va a ponerse de moda. Ahora bien, no parece que Huawei en términos de software vaya a darle un perfil de tableta, que es precisamente lo que Apple quiere que haga diferente a su primer iPhone con este tipo de pantalla plegable. Un enfoque interesante, que estamos seguros que Apple implementará casi como si de iPadOS se tratara, aunque no parece que vaya a dejar de contar con iOS 27.