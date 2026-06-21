La función clave para que tu aire acondicionado portátil sea inteligente de verdad

Las temperaturas alcanzadas en verano cada vez son mayores, es por ello que se hace necesaria la búsqueda de sistemas de climatización con las que paliar los efectos del color. Son muchas las alternativas a la hora de mejorar la climatización, como los sistemas de aire acondicionado portátiles.

Aires acondicionados compactos con conexión wifi

Una alternativa para aquellos que no cuentan con espacio y no quieren hacer una gran inversión son los aires acondicionados portátiles. Estos nos ofrecen una flexibilidad mayor que los tradicionales Split, al mismo tiempo que un ahorro en todos los sentidos.

Dreo 318S Smart | dreo

La principal ventaja que nos ofrecen es la posibilidad de moverlos de una estancia a otra con un consumo energético mucho más localizado y consciente, enfriando la estancia que usamos en cada momento.

A la hora de instalar un aire acondicionado, sea cual sea su naturaleza, fija o portátil, lo que no podemos pasar por alto es la gestión del agua condensada. Esta se produce con la puesta en marcha del equipo y es por ello que debemos estar pendientes siempre del vaciado de depósitos internos o de la instalación de tubos de desagüe para evitar las fugas y las inundaciones del suelo.

Los avances en los que respecta a la climatización con la introducción de sistemas de autoevaporación con los que se elimina por completo el drenaje manual, expulsando la humedad al exterior al mismo tiempo que el aire caliente. Al mismo tiempo que incluyen otras funciones de deshumidificación independiente, por lo que desaparece el exceso de humedad ambiental, mejorando la sensación térmica y que además favorece la proliferación de moho y alérgenos. Los cuales ayudan a mejorar la calidad de aire, siendo más saludables y con un esfuerzo energético menor.

Un claro ejemplo es el Dreo 318S Smart Portable Air Conditioner, tiene un potente sistema de gestión de agua, aprovechando esta para el enfriamiento de las bobinas internas, evaporando el líquido de forma autónoma. Lo que lo convierte en un aparato con una alta eficiencia energética.

Además de los avances en la climatización, algo que cabe destacar de este modelo es su ecosistema inteligente. Este cuenta con conectividad Wifi de forma nativa, lo que permite el control del dispositivo por parte del usuario de forma remota desde su móvil incluso cuando no se encuentra en casa. Con lo que podemos encender y apagar el aire acondicionado a distancia, encendiéndose antes de llegar a casa.

Además, es compatible con los asistentes de voz, de forma que el usuario puede controlar todas las funciones del mismo, como cambiar de modo o ajustar la temperatura, a través de comandos de voz. Fácil de instalar, es muy silencioso y podemos usarlo incluso durante la noche, aumentando el confort y la eficiencia al mismo tiempo que nos olvidamos de los inconvenientes de los sistemas de climatización tradicionales.