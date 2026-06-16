Con esta impresora puedes crear tus propios stickers o tatuajes

Las impresoras de pequeño formato y con batería recargable se han convertido en dispositivos muy populares para muchos usuarios de fotografía casuales. Pero poco a poco estos formatos van evolucionando hacia soluciones más creativas, como las que nos propone ahora esta impresora, que es un centro creativo realmente potente. Estamos hablando de un dispositivo que nos ofrece no solo la funcionalidad de impresora, sino que esas impresiones se pueden convertir en algo muy diferente para cada ocasión, como vais a comprobar a continuación.

Así funciona la nueva INKWON Tag

Se trata de una innovadora impresora de inyección de tinta a color extremadamente portátil, y que ha sido diseñada como una herramienta para transformar al instante nuestros pensamientos, símbolos y frases en objetos reales. Es una impresora muy versátil, y sobre todo extremadamente compacta, lo que la hace especialmente útil para llevar a cualquier lugar a desatar nuestra creatividad. Esta impresora nos ofrece cuatro funciones principales.

Puede hacer tatuajes instantáneos, porque permite a los usuarios imprimir tatuajes temporales directamente sobre la piel, invitándolos a llevar su actitud en la manga. Utilizando una tinta que es 100% segura para la piel y completamente apta para niños, y ofreciendo un resultado estético que se ve y se siente exactamente como un tatuaje real.

También puede hacer stickers o pegatinas personalizadas. Porque podemos imprimir y adherirlas a objetos cotidianos como diarios personales, ordenadores portátiles, botellas de agua o fundas de teléfonos móviles. También podemos hacer transferencias térmicas en telas, con este modo, el dispositivo puede transferir diseños personalizados directamente a prendas como camisetas, bolsas de tela (tote bags) y lienzos, asegurando una durabilidad de nivel profesional en un dispositivo portátil.

Podemos usarla para trabajar, imprimiendo etiquetas de empaquetado, añadiendo toques únicos a las entregas, o incluso creando códigos QR en forma de tatuajes temporales para eventos presenciales. O a nivel familiar, crear pegatinas a medida para los trabajos escolares de nuestros hijos, etiquetar cajas de juguetes para mantener la casa organizada, o proporcionar tatuajes temporales seguros como recuerdos en fiestas de cumpleaños.

Además, puede funcionar como una impresora tradicional de imágenes de alta resolución. Permite imprimir fotografías a todo color y en alta definición en un práctico formato de bolsillo, en cualquier momento y en cualquier lugar. A nivel de diseño, el INKWON Tag destaca por ofrecer un formato de bolsillo, con unas dimensiones ultracompactas de 82 x 67 x 45 mm. Una impresora que, para todo lo que nos ofrece, no es cara, desde luego.

Porque ha llegado a Kickstarter con un precio de unos 199 euros al cambio. Las primeras unidades comenzarán a entregarse el próximo mes de agosto. La campaña está arrasando a falta de algo menos de una semana, habiendo multiplicado prácticamente por 50 su objetivo inicial, así que sí, parece que no habrá problemas con las entregas de esta impresora todo en uno.