Nuevo Edifier S300: un altavoz Bluetooth Hi-Res de espectacular aspecto vintage

El mercado de altavoces Bluetooth es muy grande, y el número de referencias a la venta, la verdad que escapa a nuestro conocimiento. No solo de fabricantes de primer nivel, sino también de miles de otros que nos envían desde China todo tipo de altavoces a precios inverosímiles. Aunque estos dispositivos no engañan, y el sonido que desprenden es un indicador de la calidad con la que han sido concebidos. En el caso de Edifier, estamos ante un fabricante asiático de mucha calidad, especializado en dispositivos de sonido de Alta Fidelidad, y que con este nuevo modelo Vintage nos brindan un dispositivo que no solo se escucha bien, sino que va su diseño será el centro de atención de cualquier sala de estar.

Aspecto de radio retro

Como decimos, lo más llamativo de este altavoz es su diseño, claramente inspirado en las radios de los años 50 y 60, con unos acabados de calidad y que por supuesto siempre tendrá un lugar donde resplandecer en la sala de estar. Este viene en dos acabados, de madera clásico, y otro de color blanco, que, si bien sigue siendo retro, la realidad es que es más fresco y moderno. Sus perillas metálicas y los diales también metálicos rezuman elegancia por los cuatro costados. Y por supuesto, de él podemos esperar el mejor sonido de Alta Fidelidad.

El nuevo Edifier S300 | Edifier

Y es que es cuenta con la certificación Hi-Res Gold Label, lo que nos garantiza que será capaz de reproducir todos los matices de este tipo de formato de sonido, mucho más rico en detalles y con un espectro más amplio. Es un altavoz con mucha potencia, que cuenta con más de 80 W, ahí es nada, por lo que nos garantiza un sonido de mucha calidad y que puede sacar partido de nuestras suscripciones de música de Alta Fidelidad en Streaming.

De hecho, es capaz de reproducir música en distintos formatos de alta resolución, como son LDAC, LHDC, AAC y SBC. Para ello cuenta con chips que amplifican el sonido, como el TI TAS5822M, que cuenta con una potencia máxima de 100 W. El rango de frecuencia de este altavoz es de 48 Hz a 40 kHz y la relación entre señal y ruido es de 110 dB. Es un altavoz con una conectividad muy completa, por supuesto es Bluetooth, en este caso la versión 5.4, una de las más recientes. También tiene Wifi de doble banda, esencial para reproducir contenidos Hi-Res.

Cuenta con tweeters de cúpula metálica con unas dimensiones de 25 mm, así como con woofers de cono de aluminio de 5,5 pulgadas. El transductor de graves ofrece una potencia de 50 W, y el de medios de 16 W. También ofrece conectividad AirPlay, por lo que vamos a poder sacarle todo el partido incluso con un iPhone, al poder enviar música directamente en este formato. Adicionalmente, tenemos una conexión auxiliar para conectar cualquier fuente de sonido mediante cable. Sus dimensiones son de 350 mm x 229 mm x 203 mm y pesa 6,3 kg. El precio con el que se han presentado en China es de 210 euros al cambio.